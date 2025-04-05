كزبرة يؤجل طرح كليب أحدث أغانيه بسبب ما يحدث في غزة

في لفتة إنسانية لاقت احترام جمهوره، أعلن الفنان أحمد بحر، الشهير بلقب كزبرة، عن تأجيل طرح فيديو كليب أغنيته الجديدة، احترامًا لما يمر به الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.

وقال كزبرة عبر خاصية الستوري على إنستغرام: "كان المفروض أنزل الكليب النهارده، لكن قررت تأجيله بسبب ما يحدث في غزة." ويشكف موقع الموجز التفاصيل في السطور التالية.

لحظة عفوية في العباسية: الجماهير توقف المرور بسبب كزبرة

خلال تصوير أغنيته المرتقبة "أنت مش جاي معايا" في ميدان العباسية، تفاجأ كزبرة بالتفاف عدد كبير من جمهوره حوله، بعد تعرفهم عليه رغم ارتدائه للنظارة الشمسية لإخفاء ملامحه.

الجماهير هتفت باسمه وطالبوه بخلع النظارة لالتقاط الصور، مما أدى إلى تعطل حركة السير لنحو نصف ساعة في المنطقة، في مشهد يؤكد الشعبية المتزايدة التي يتمتع بها النجم الشاب.

الأغنية من إخراج عمر دونجا، ومن المقرر طرحها قريبًا بعد قرار التأجيل.

ظهور لافت في رمضان: كزبرة ضيف شرف يلفت الأنظار في "الغاوي"

كزبرة لم يكتف بالغناء، بل خاض تجربة التمثيل من خلال مشاركته كـضيف شرف في الحلقة الأولى من مسلسل "الغاوي"، والذي عرض خلال دراما رمضان الماضي.

هذا الظهور الخفيف والذكي نال إشادة واسعة من النقاد والجمهور، الذين اعتبروا مشاركته إضافة طريفة ومفاجئة إلى العمل.

"الغاوي"... دراما مكثفة من 15 حلقة بنجوم من العيار الثقيل

مسلسل "الغاوي" الذي ينتمي إلى نوعية المسلسلات القصيرة (15 حلقة)، من تأليف طارق كاشف ومحمود زهران، وإخراج ماندو العدل، وإنتاج شركة سينرجي.

العمل من بطولة نخبة من النجوم: أحمد مكي، عائشة بن أحمد، عمرو عبد الجليل، أحمد بدير، أحمد كمال، محمد لطفي، ولاء الشريف، كرم جابر، هاجر عفيفي، أبيوسف، وتامر شلتوت، إلى جانب ضيف الشرف كزبرة، الذي أضفى على الحلقة الأولى طاقة شبابية محببة.

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