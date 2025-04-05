أطعمة تحافظ على صحة القلب والكلى.. تحارب الكوليسترول

هل تعلم أن بعض الأطعمة قد تكون سببًا خفيًا في إصابتك بأمراض القلب؟

نمط الحياة الغذائي يلعب دورًا محوريًا في تحديد صحتك القلبية والكلوية، ورغم أن التغيير قد يبدو صعبًا، إلا أن هناك أطعمة تمتلك قدرة مذهلة على مواجهة الكوليسترول الضار وتعزيز صحة الجسم.

وفي هذا السياق، يقدم موقع «الموجز» لقرائه الأعزاء قائمة بأطعمة فعّالة في دعم صحة القلب والكلى، وذلك ضمن خدماته المستمرة لتقديم محتوى توعوي مفيد ومحدث.

6 أطعمة تقهر الكوليسترول وتحمي القلب والكلى

1. الأسماك الدهنية



مثل السلمون، الماكريل، والسردين، تُعد من أغنى المصادر بأحماض أوميجا 3، والتي تلعب دورًا جوهريًا في دعم صحة القلب والأوعية الدموية، وتخفيف الالتهابات، مع فائدة إضافية في تعزيز وظائف الكلى.



2. المكسرات



اللوز، الجوز، والكاجو ليست فقط وجبات خفيفة لذيذة، بل تحتوي على دهون صحية مثل أوميجا 3، التي تُقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب وتُسهم في تحسين صحة الشرايين.



3. التوت



ثمرة صغيرة بمفعول كبير، حيث يُعرف التوت بغناه بمضادات الأكسدة التي تساعد في الحماية من التهابات المسالك البولية، ما يمنع انتقال العدوى إلى الكلى ويحميها من المضاعفات.



4. الخضروات الورقية الداكنة



مثل السبانخ، الكرنب، واللفت، تُعتبر مخزنًا للفيتامينات والمعادن الأساسية، وهي تعزز مناعة الجسم، وتخفف من آلام الكلى المزمنة، بالإضافة إلى دورها الكبير في الحفاظ على صحة القلب.



5. الثوم



بفضل احتوائه على مركب الأليسين، يتميز الثوم بخصائص قوية في الحماية من أمراض الكلى المزمنة وتقليل الأضرار التي قد تلحق بها.



6. الشوكولاتة الداكنة



عند تناولها باعتدال، تُمثل الشوكولاتة الداكنة (الغنية بالكاكاو) خيارًا صحيًا، فهي تحتوي على مضادات أكسدة تعمل على تحسين تدفق الدم، خفض ضغط الدم، وحماية خلايا الجسم من التلف.

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