هل تم القبض على البلوجر رورو البلد؟.. وحقيقة الفيديوهات المـ.خلة بالأداب

اجتاحت مواقع التواصل الاجتماعي موجة من الجدل بعد تداول منشورات تزعم القبض على البلوجر المعروفة باسم "رورو البلد"، وذلك إثر اتهامات موجّهة إليها بنشر محتوى اعتبره البعض مخلاً عبر حساباتها الشخصية، ويرصد الموجز كافة التفاصيل في السطور التالية.

بلاغ قانوني وتحقيقات جارية في نيابة قصر النيل

وفي توضيح رسمي، خرج المحامي أشرف فرحات عبر حسابه على "فيسبوك" قائلاً: "الكثير من متابعينا يعلمون أننا قد تقدّمنا ببلاغ ضد من تُدعى رورو البلد، بسبب المحتوى الذي تبثه عبر مواقع التواصل، والقضية حالياً في يد نيابة قصر النيل الجزئية وتخضع للتحقيق".

شائعات متداولة وتوضيح من صاحب البلاغ

وتابع فرحات: "فوجئت ببعض المنصات تعلن القبض عليها، وهو أمر غير صحيح. لم أهتم كثيرًا بتلك الشائعات نظراً لمعرفتي بتفاصيل التحقيق، لكن ما أثار انتباهي هو ردها على مروّجي الشائعة، كما ظهر في رسالة وصلَتني، وهو ما يعكس نوعية السلوكيات التي نتعامل معها".

حظر الحساب بعد ملايين المتابعين وإدانة علنية للمحتوى

وأشار المحامي إلى أن حساب "رورو البلد" على تيك توك تم حظره بالفعل، رغم تجاوزه مليوني متابع، مضيفًا: "لا أفهم كيف أن هذا الرقم الكبير يمثل جمهورًا يدعم التفاهة وقلة الأدب. نسأل الله أن يخلّصنا من هذه النماذج ومن يقف وراءهم، فهم مَن يصنعون القيمة لمن لا يستحقونها".

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