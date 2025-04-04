نشوب مشاجرة عنيفة في مدينة السادس من أكتوبر 2025 اليوم

مشاجرة.. بدأت النيابة العامة بمدينة أكتوبر تحقيقاتها في نشوب مشاجرة وإصابة شخص سوداني الجنسية وذلك عقب التعدي عليه بـ"الشوم" في مدينة ٦ أكتوبر، وهذا ما يناقشه موقع الموجز في السطور التالية.

اليوم الجمعة حدثت مشاجرة عنيفة في السادس من أكتوبر

مشاجرة عنيفة في مدينة السادس من أكتوبر اليوم

ولقد ألقت الأجهزة الأمنية القبض علي 5 في مشاجرة بمنطقة مساكن عثمان، حيث نتج عنها إصابة شخص بجروح وتم نقله للمستشفى العام، وتم بالفعل اقتيادهم لديوان عام القسم، وتحرر محضر بالواقعة وتم أيضا اتخاذ كافة الإجراءات القانونية.

حيث تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة بلاغاً من قسم ثالث أكتوبر وكان مفاده وقوع مشاجرة بين عدد من الأشخاص بالعصي في منطقة مساكن عثمان بأكتوبر.

وعقب ذلك على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لمحل الواقعة واتضح إصابة سوداني وآخرين جراء المشاجرة وتم نقل المصابين للمستشفى من أجل تلقي العلاج اللازم واستطاعت الأجهزة الأمنية السيطرة على المشاجرة وضبط طرفيها ثم قد تم بالفعل اتخاذ جميع الإجراءت القانونية اللازمة.

إصابة سوداني في مشاجرة في مدينة السادس من أكتوبر اليوم

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