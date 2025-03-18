بسبب عضة قاتلة.. السجن المشدد لعامين لموظفة أنهت حياة زوجها في القليوبية

قضت محكمة جنايات بنها، الدائرة الثالثة، بمعاقبة موظفة بالسجن المشدد لمدة عامين، بعد إدانتها بقتل زوجها إثر خلافات زوجية، حيث قامت بعضّه خلال مشاجرة بينهما، ما أدى إلى وفاته، وذلك في دائرة مركز الخانكة بمحافظة القليوبية. ويرصد الموجز كافة التفاصيل في السطور التالية.

تفاصيل الحكم في القضية

جاء الحكم برئاسة المستشار سيد رفاعي حسين عزت، وعضوية المستشارين عزت سمير عزت، مصطفى أنور أحمد مؤمن، حسام فاروق عبد اللطيف الدسوقي، وأمانة سر مينا عوض.

تفاصيل القضية

أحالت النيابة العامة المتهمة مها م. م. ح (40 عامًا)، موظفة أمن حريمي، للمحاكمة في القضية رقم 39439 لسنة 2024 جنح مركز الخانكة، والمقيدة برقم 4644 لسنة 2024 حصر كلي شمال بنها، بعد أن وجهت لها تهمة الاعتداء على زوجها سليمان فوزي أحمد عبد المقصود بالضرب، حيث نشبت بينهما مشاجرة بسبب خلافات زوجية، قامت خلالها بالاعتداء عليه بالأيدي ثم عضّه في ذراعيه، مما تسبب في إصاباته الخطيرة التي أوردها تقرير الصفة التشريحية، والتي أفضت إلى وفاته، دون أن يكون في نيتها قتله، وفق ما كشفته التحقيقات.

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