مشاجرة بالأسلحة النارية في الشرابية.. التحقيقات تكشف التفاصيل

مشاجرة بالأسلحة النارية في الشرابية.. كشفت تحقيقات النيابة العامة تفاصيل مشاجرة عنيفة شهدتها منطقة الشرابية بالقاهرة، استخدمت فيها الأسلحة النارية والبيضاء.

وأسفرت مشاجرة بالأسلحة النارية في الشرابية عن إصابة عدد من الأشخاص وبث الذعر بين سكان المنطقة، قبل أن تنجح الأجهزة الأمنية في السيطرة على الموقف وضبط المتهمين.

مشاجرة بالأسلحة النارية في الشرابية

الموجز يعرض لكم تفاصيل مشاجرة بالأسلحة النارية في الشرابية، إذ تبين من التحقيقات أن المشاجرة نشبت بين عائلتين بسبب خلافات قديمة تجددت على خلفية مشادة كلامية تطورت إلى اشتباك عنيف، حيث استعان كل طرف بعدد من أنصاره، واستخدموا أسلحة نارية وبيضاء خلال تبادل إطلاق النار والعنف المتبادل.

ووفقًا لأقوال الشهود، فقد دوت أصوات الطلقات في أنحاء المنطقة، ما أثار الذعر بين الأهالي ودفعهم إلى الاستغاثة بالشرطة، التي انتقلت على الفور إلى موقع الحادث، وتمكنت من الفصل بين الطرفين، وضبط عدد من المشاركين في الواقعة، إلى جانب التحفظ على الأسلحة المستخدمة.

وأشارت التحريات إلى أن مشاجرة بالأسلحة النارية في الشرابية أسفرت عن إصابة 3 أشخاص بطلقات نارية وجروح متفرقة، جرى نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، فيما يخضع اثنان منهم للملاحظة الطبية بسبب خطورة إصابتهما.

وعلى الفور انتقلت أجهزة أمن القاهرة لموقع الحادث وتبين إصابة 3 أشخاص بسبب خلافات على أولوية المرور في الشارع، بإصابات بالغة وتم نقلهم للمستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وقد أمرت النيابة العامة بحبس المتهمين المضبوطين في مشاجرة بالأسلحة النارية في الشرابية لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات، وطلبت تحريات المباحث النهائية حول الواقعة، مع انتداب الأدلة الجنائية لرفع آثار الطلقات وتحديد نوعية الأسلحة المستخدمة.

وأكد مصدر أمني أن الحملات الأمنية مستمرة لضبط باقي المتورطين في مشاجرة بالأسلحة النارية في الشرابية، مشيرًا إلى أن وزارة الداخلية لن تتهاون في مواجهة مظاهر البلطجة والعنف، حفاظًا على أمن المواطنين وسلامتهم.

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