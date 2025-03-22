سفاح المعمورة..ماذا فعل محامي الاسكندرية في الحاجة تركية

سفاح المعمورة .. أمرت جهات التحقيق المختصة في الإسكندرية بتجديد حبس “نصر الدين. ا”، المعروف إعلاميا بـ سفاح المعمورة، 45 يوما على ذمة التحقيقات، على خلفية اتهامه في الجرائم المتهم بارتكابها، بالإضافة إلى مواصلة تحريات المباحث حول الوقائع المنسوبة إليه.

حبس المتهمين بالتستر ومساومة سفاح المعمور

الموجز ترصد التفاصيل، إذا أمرت الجهات المختصة بحبس 5 متهمين آخرين اشتركوا معه في ذات القضية، حيث كانوا يساومونه على مبلغ مالي لعدم الإبلاغ عن جرائمه وكشفها لجهات التحقيق، ولم يتم إطلاق سراح أي منهم.

وتعد تلك هي رابع المرات التي يجدد فيها حبس سفاح المعمورة، 15 يوما على ذمة التحقيقات، وجارٍ استكمال استجوابه والتحقيق في وجود جثث أخرى.

سفاح المعمور

اعترافات سفاح المعمورة بقتل الحاجة تركية

وكشف سفاح المعمورة خلال التحقيقات، عن إقدامه على قتل موكلته والتي تدعى الحاجة تركية بعدما اندلعت بينهما الخلافات حول أتعاب إحدى القضايا، حيث كان من المفترض أن يتولاها ولم يحضرها، الأمر الذي أسفر عن شطبها.

وتابع سفاح المعمورة، أن المجني عليها وجهت إليه الاتهام ببيع قضيتها للخصم، والذي كان يعمل سمسار عقارات واعتدى عليها، وحينما طالبها بإنهاء العمل بينهما رفضت إلغاء توكيله، وطالبته بإقامة القضية مرة أخرى وتحمل جميع المصاريف.

وتابع سفاح المعمورة أن المجني عليها كانت تأتي إلى مكتبه باستمرار للسؤال عن قضيتها، وعندما أخبرها برفضه إقامتها بسبب ظروفه المادية، اعتدت عليه بالسب والقذف، الأمر الذي أثار غضبه وانهال عليها بالضرب، وعند محاولتها لضربه والدفاع على نفسها، جن جنونه وحاول التخلص منها بالركل والضرب بعنف حتى فقدت القدرة على المقاومة.

سفاح المعمور

خاف من رد فعلها فقتلها

وأكد سفاح المعمورة، أنه خاف من رد فعلها حيث لم تكن قد فقدت وعيها، لذا جلب سكين المطبخ وجرحها عدة مرات، ثم أمسك بشعرها وأسقطها أرضًا قبل أن ينحرها بسكين من رقبتها، مشيرا إلى أنه ظل يضربها حتى فارقت الحياة.

وأشار سفاح المعمورة، إلى أنه خاف من حرمة الجثة، فلم يعريها أو يجردها من ملابسها، لذا قام بدفنها أسفل جثة زوجته لأنه لم يستطع أن يضع فوقها أحدًا آخر، على حد قوله، مؤكدا أنه استراح مدة ساعتين ثم أغلق الحفرة، وأخذ كارت الفيزا الخاصة بها، حيث كان الرقم السري مكتوبًا عليها، وسحب كل الأموال الموجودة في حسابها بمساعدة صُبحية.

جدير بالذكر أن سـ.ـفاح المعمورة كان لديه العديد من السابقات خلال مسيرته، حيث تم اتهامه من قبل بعض موكليه بالضرب والتعدي عليهم نتيجة خلافات مالية، على الرغم من ولعه باللغة العربية ودراسة النحو والصرف، كما كان يهتم بتفسير القرآن الكريم.

اقرأ أيضا: بسبب فسخ الخطوبة.. حبس المتهم بقـ.ـتل والدة خطيبته بالشرقية

طليقة سفاح التجمع في السفارة الأمريكية كلمة السر "زين"