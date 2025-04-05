فيلم سيكو سيكو يتخطى الـ 50 مليون جنيه فى السينمات

استطاع فيلم "سيكو سيكو" للنجمين عصام عمر وطه دسوقي أن يحقق انطلاقة نارية في دور العرض منذ طرحه خلال موسم عيد الفطر 2025، حيث حصد إيرادات بلغت 11 مليونًا و637 ألف جنيه يوم الجمعة فقط، لترتفع الحصيلة الإجمالية خلال أول خمسة أيام عرض إلى 51 مليون جنيه، ما يُبشّر بمزيد من النجاح في الأيام المقبلة.

ويرصد الموجز التفاصيل في السطور التالية.

قصة فيلم "سيكو سيكو"

تدور أحداث الفيلم في إطار كوميدي اجتماعي مشوّق، حيث يتورط شابان، أحدهما يعمل في شركة شحن، والآخر مدمن ألعاب فيديو، في مشكلة غامضة تقودهما إلى سلسلة من المواقف الخطيرة والمفاجآت. يسعيان معًا للخروج من الورطة بأقل الخسائر، في رحلة مليئة بالمواقف الساخرة والتقلبات المثيرة.

نجوم على خط النار: طاقم عمل متألق يدعم القصة

فيلم "سيكو سيكو" يجمع نخبة من النجوم في تركيبة تمثيلية ديناميكية، يتصدرهم:

عصام عمر، طه دسوقي، علي صبحي، باسم سمرة، خالد الصاوي، تارا عماد، ديانا هشام، أحمد عبد الحميد، محمود صادق حدوتة، ومجموعة متميزة من الفنانين.

العمل من تأليف محمد الدباح وإخراج عمر المهندس، في تعاون يقدم مزيجًا متوازنًا بين الترفيه والفكرة الاجتماعية.

طه دسوقي بين السينما والدراما الرمضانية

على جانب آخر، يواصل طه دسوقي إثبات حضوره القوي في الدراما أيضًا، من خلال مشاركته في مسلسل "ولاد الشمس" الذي عُرض ضمن سباق رمضان 2025.

العمل من بطولة أحمد مالك، محمود حميدة، معتز هشام، مريم الجندي، فرح يوسف، فليكس، جلا هشام وغيرهم، وهو من تأليف مهاب طارق، وإخراج شادي عبد السلام، وإنتاج شركة United Studios.



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