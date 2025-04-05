خالد الصاوي يكشف عن أزمته الصحية الأخيرة وكواليس مشاركته في "سيكو سيكو"

تحدث الفنان الكبير خالد الصاوي عن حالته الصحية وتفاصيل مشاركته في فيلمه الجديد "سيكو سيكو" خلال لقاء تليفزيوني، الذي ينافس ضمن موسم أفلام عيد الفطر 2025، حيث يتمتع خالد الصاوي بمحبة واحترام جماهيري كبير، أطل بابتسامته المعهودة ليطمئن جمهوره على حالته الصحية، وفي الوقت ذاته شارك حماسه بالمشاركة في فيلم كوميدي شبابي مختلف.

يرصد الموجز تطورات الحالة الصحية للفنان خالد الصاوي وأخر أعماله السينمائية.

خالد الصاوي

تطورات الحالة الصحية للفنان خالد الصاوي

تحدث خالد الصاوي عن الأزمة الصحية التي يعاني منها قائلاً: "أنا بصحة جيدة حاليا، لكن مشكلتي المزمنة هي الانزلاق الغضروفي، وده للأسف بيأثر على حاجات كتير في حياتي"، موضحًا أن حالته معقدة بسبب أن الانزلاق يؤثر على ثلاث فقرات في العمود الفقري، مما يجعله يتعامل مع ألم دائم.

وأشار إلى أنه خضع لعملية جراحية واحدة ولا يمكنه إجراء عملية أخرى في نفس المكان إلا بعد أربعة أشهر، ما يجعله يعتمد حاليًا على الأدوية وحقن الكورتيزون، وقال بتفاؤل: "إن شاء الله هرجع زي الأول، ويمكن أحسن".

سعادة خالد الصاوي بالمشاركة في "سيكو سيكو"

بعيدًا عن الأوجاع، أعرب الصاوي عن سعادته الكبيرة بمشاركته في فيلم "سيكو سيكو"، قائلاً إن العمل يحمل روحًا مرحة وكوميدية مميزة، ويتميز بحيوية الشباب سواء في الكتابة أو الإخراج.

وأضاف بحب واضح: "أنا بحب عصام عمر جدًا وبموت في طه دسوقي، والشغل مع الشباب بيرجعلي الطاقة والحيوية زي ما بيقولوا من جاور السعيد يسعد، ومن جاور الشباب يرجع شباب".

العرض الخاص لفيلم "سيكو سيكو"

احتفل صناع الفيلم بالعرض الخاص يوم السبت الماضي في إحدى دور السينما بمدينة 6 أكتوبر، وسط حضور واسع من النجوم الشباب، من بينهم خالد الصاوي، طه دسوقي، أحمد داش، محمود عزب، وغيرهم.

وقد لفت الأنظار طه دسوقي بارتدائه الشال الفلسطيني، في إشارة واضحة للدعم والتضامن مع القضية الفلسطينية.

خالد الصاوي

قصة فيلم "سيكو سيكو"

تدور أحداث فيلم "سيكو سيكو" في إطار كوميدي اجتماعي حول شابين، أحدهما يعمل في شركة شحن والآخر مدمن ألعاب فيديو. يتورطان في مشكلة كبيرة تقودهما إلى مواقف خطيرة، يحاولان الخروج منها بأقل الخسائر، وسط سلسلة من المفاجآت والأحداث الطريفة.

فريق عمل فيلم "سيكو سيكو"

الفيلم من بطولة نخبة من النجوم الشباب، وهم: عصام عمر، طه دسوقي، خالد الصاوي، علي صبحي، باسم سمرة، تارا عماد، ديانا هشام، أحمد عبد الحميد، محمود صادق حدوتة، وآخرون، الفيلم من تأليف محمد الدباح، إخراج عمر المهندس، وإنتاج شركة Film Square للمنتج السينمائي أحمد بدوي.

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