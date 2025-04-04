"سيكو سيكو" يتصدر أفلام عيد الفطر و"فار بسبع ترواح" في المركز الأخير

تشهد دور العرض السينمائي خلال عيد الفطر لعام 2025 عرض 4 أفلام جديدة، حيث يتنافس كل من "سيكو سيكو"، "فار بسبع ترواح"، "نجوم الساحل"، و"الصفا الثانوية بنات" على جذب الجمهور وتحقيق أعلى الإيرادات.

وفيما يلي يستعرض الموجز، تفاصيل أداء كل فيلم في شباك التذاكر، وأبرز الكواليس والأسماء المشاركة في هذه الأعمال.

"سيكو سيكو" يتصدر السباق بإيرادات قوية



استطاع فيلم "سيكو سيكو"، الذي يقوم ببطولته الفنان عصام عمر والفنان طه دسوقي، أن يحقق قفزة كبيرة في شباك التذاكر، حيث سجل إيرادات بلغت 13,261,786 جنيه، ليعتلي صدارة إيرادات أفلام عيد الفطر دون منازع.

وقد احتفل صناع الفيلم بالعرض الخاص في إحدى سينمات مدينة 6 أكتوبر، وسط حضور لافت من أصدقائهم وعدد من نجوم الوسط الفني، من بينهم خالد الصاوي، وأحمد داش، ومحمود عزب، ولفت طه دسوقي الأنظار بارتدائه الشال الفلسطيني، في لفتة لاقت ترحيباً من الحضور.



فيلم سيكو سيكو

"الصفا الثانوية بنات".. حضور شبابي وإيرادات واعدة



أما فيلم "الصفا الثانوية بنات" فقد حقق حتى الآن 2,044,177 جنيه، ليأتي في المركز الثاني ضمن أفلام الموسم. الفيلم يجمع بين الكوميديا والدراما الشبابية، ويضم مجموعة كبيرة من النجوم، على رأسهم علي ربيع، أوس أوس، محمد ثروت، هالة فاخر، وئام مجدي، وسارة الشامي، ولينا صوفيا، وإسراء رخا، وتوانا الجوهري.

الفيلم من تأليف وليد أبو المجد وأمين جمال، ومن إنتاج أحمد السبكي وكريم السبكي، وإخراج عمرو صلاح، ويشهد مشاركة عدد من النجوم كضيوف شرف، ما يضفي عليه طابعاً فنياً مميزاً.

فيلم الصفا الثانوية بنات

"نجوم الساحل".. تجربة فنية جديدة بإيرادات متواضعة



يأتي فيلم "نجوم الساحل" في المركز الثالث بإجمالي إيرادات بلغ 1,141,704 جنيه، الفيلم يضم مجموعة من الوجوه الشابة، مثل أحمد داش، أحمد عبد الحميد، علي صبحي، مايان السيد، ومالك عماد، إلى جانب علي السبع وآخرين، العمل من تأليف كريم يوسف، وإخراج رؤوف السيد.

رغم مشاركة أسماء لامعة شابة، إلا أن الفيلم لم يحقق بعد الأرقام المرجوة في شباك التذاكر، في انتظار ما ستسفر عنه الأيام المقبلة.

فيلم نجوم الساحل

"فار بسبع ترواح".. أداء متواضع في أولى أيام العيد

أما فيلم "فار بسبع ترواح"، فجاء في المركز الأخير من حيث الإيرادات، محققاً فقط 286,248 جنيه، الفيلم يعتمد على الكوميديا والبطولة الجماعية، ومن تأليف محمد فاروق شيبا، وإخراج شادي علي.

وعلى الرغم من الطابع الكوميدي للفيلم، والذي عادةً ما يلقى رواجاً في الأعياد، إلا أن البداية جاءت ضعيفة، وسط منافسة قوية من بقية الأعمال.

فيلم فار بسبع ترواح

بهذا المشهد المتنوع من الأفلام والمواهب، يثبت موسم عيد الفطر السينمائي أنه من أكثر المواسم حيوية وتنافساً، حيث يسعى كل عمل لحجز مكانه في ذاكرة الجمهور، وتحقيق النجاح النقدي والتجاري، والأيام المقبلة ستحدد من سيصمد في سباق الإيرادات، ومن سيتمكن من قلب الطاولة لصالحه.

اقرأ أيضًا:

تعرف علي شخصية خالد الصاوى في فيلم سيكو سيكو



بدء تصوير فيلم ”سيكو سيكو” لـ طه الدسوقي