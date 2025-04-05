سيكو سيكو يواصل تصدر شباك التذاكر ويتجاوز 11 مليون جنيه في يوم واحد

شهدت دور العرض السينمائي، أمس الجمعة، انتعاشة كبيرة في إيرادات الأفلام، حيث بلغت الحصيلة الإجمالية 14 مليونًا و180 ألفًا و82 جنيهًا، وسط منافسة قوية بين عدد من الأعمال السينمائية التي تتصدر شباك التذاكر في الوقت الحالي، وتصدر المشهد فيلم سيكو سيكو يليه فيلم الصفا الثانوية بنات ثم فيلم نجو الساحل وفي المرتبة الأخيرة فيلم فار بسب ترواح.

يرصد الموجز أبرز إيرادات الأفلام بالأمس على رأسه فيلم سيكو سيكو.

فيلم سيكو سيكو

فيلم سيكو سيكو يتصدر الإيرادات بفارق كبير

واصل فيلم سيكو سيكو بطولة الفنان عصام عمر، تصدره لقائمة الإيرادات، حيث حصد في يوم واحد فقط 11 مليونًا و637 ألفًا و374 جنيهًا، وشاهده نحو 90 ألفًا و25 مشاهدًا.

ويؤكد هذا الرقم الكبير على الإقبال الجماهيري الواسع الذي يحظى به الفيلم منذ بداية عرضه.

الصفا الثانوية بنات في المركز الثاني

وجاء في المرتبة الثانية فيلم الصفا الثانوية بنات بطولة الفنان علي ربيع، بإيرادات بلغت مليونًا و448 ألفًا و316 جنيهًا، وجذب الفيلم 11 ألفًا و933 مشاهدًا، ليحافظ على مركزه الثاني في المنافسة.

الصفا الثانوية بنات

قصة "سيكو سيكو".. كوميديا اجتماعية بمفاجآت غير متوقعة

تدور أحداث فيلم سيكو سيكو في إطار كوميدي اجتماعي حول شابين، يعمل أحدهما في شركة شحن، بينما الآخر هو لاعب ألعاب فيديو، يتورطان معًا في مشكلة تقودهما إلى منعطفات خطيرة مليئة بالمفاجآت، ويبدآن رحلة للهروب منها بأقل الخسائر الممكنة.

أبطال فيلم سيكو سيكو

يشارك في بطولة الفيلم كل من عصام عمر، طه دسوقي، علي صبحي، باسم سمرة، خالد الصاوي، تارا عماد، ديانا هشام، أحمد عبد الحميد، ومحمود صادق حدوتة، إلى جانب عدد آخر من الفنانين. الفيلم من تأليف محمد الدباح، وإخراج عمر المهندس.

العرض الخاص لفيلم سيمو سيكو

وقد احتفل صناع الفيلم بالعرض الخاص في إحدى سينمات مدينة 6 أكتوبر، وسط حضور لافت من أصدقائهم وعدد من نجوم الوسط الفني، من بينهم خالد الصاوي، وأحمد داش، ومحمود عزب، ولفت طه دسوقي الأنظار بارتدائه الشال الفلسطيني، في لفتة لاقت ترحيباً من الحضور.

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