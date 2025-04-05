أبطال مسلسل ولاد الشمس الحقيقيون يكشفون كواليس هامة.. (تفاصيل)

أبطال مسلسل ولاد الشمس.. حل عدد من الأبطال الحقيقيين لمسلسل "ولاد الشمس" ضيوفًا على برنامج "الستات مايعرفوش يكدبوا" على قناة CBC، مع الإعلاميتين مها الصغير ومها بهنسي، حيث كشفوا عن مشاعرهم الصادقة وتجاربهم الواقعية التي عُرضت في حلقات المسلسل، الذي ألقى الضوء على حياة الأطفال داخل دور الرعاية.

ويكشف الموجز التفاصيل الكاملة حول أبطال مسلسل ولاد الشمس الحقيقيون.

"شبهنا بالضبط": سحر بيومي توثق مشاعر الإخوة في دور الرعاية

سحر بيومي، إحدى خريجات دور الرعاية، أكدت أن مسلسل ولاد الشمس نجح في توصيل مشاعر الإخوة الحقيقية التي يعيشها الأطفال داخل هذه البيوت.

وقالت: "المسلسل لمسني جدًا، لأننا فعلاً بنكون دايمًا جنب بعض في كل الظروف، سواء كانت فرح أو ضيق". وأضافت: "بعض الشخصيات مثل الموظفين في العمل، ذكروني بمديرين حقيقيين شوفناهم في الواقع، وكان في منهم قساة فعلاً".

نور شعبان: "الماضي عدى.. ولازم نكمل"

من ناحيته، عبّر نور شعبان، أحد خريجي دور الرعاية، عن صدقه في تجسيد الأحداث قائلًا: "المواقف الفردية بين الأبطال كانت صادقة جدًا، وأكثر حاجة لمستني كانت رحلة البحث عن الأم اللي قدمها أحمد مالك، لأنها شبه رحلتنا كلنا".

وأضاف: "أنا شايف إن الماضي خلاص، وعلينا نكمل لقدام.. ربنا مش بيحطنا في تجربة إلا وإحنا قدها".

قصة عمر حسن: "أنا مزيج بين مفتاح وولعة"

أما عمر حسن، فتحدث عن مدى قربه من شخصية "ولعة" التي قدمها أحمد مالك في المسلسل، قائلاً: "فضلت أدور على أهلي لحد تالتة ثانوي، وروحت البيت اللي لقوني فيه، وكنت دايمًا مؤمن إن ليّا أسرة".

وتابع: "بعد التخرج قررت أركز على مستقبلي، وكنت بقول لإخواتي لازم نخطط لحياتنا، مش بس نركّز على الأكل والشرب. ولما شوفت المسلسل حسيت إني ميكس ما بين مفتاح وولعة".

أسرار رانيا ومروة: غياب الأم.. وتجلي الحب الحقيقي

كشفت رانيا عزيز، إحدى خريجات الرعاية، عن جانب إنساني مؤثر من حياتها، مشيرة إلى أنها كانت في رعاية أم بديلة منذ طفولتها، لكنها اختفت فجأة دون تفسير، لتكتشف لاحقًا أنها ليست والدتها الحقيقية.

من جانبها، أشارت مروة أسامة إلى أن "حب الإخوة" في مسلسل ولاد الشمس لم يكن مجرد تمثيل، بل انعكاس حقيقي لما عاشوه، وهو ما ساهم في وصول العمل لقلوب الناس وتحقيقه نجاحًا واسعًا.

اقرأ أيضًا :

محمود حميدة: زوجتي هي سندي وضهري.. ويتحدث عن قيمة الإخلاص في العمل

موعد مسلسل ولاد الشمس الحلقة الأخيرة تكشف مصير مفتاح