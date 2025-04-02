محمود حميدة: زوجتي هي سندي وضهري.. ويتحدث عن قيمة الإخلاص في العمل

المرأة في حياة محمود حميدة.. أكد الفنان محمود حميدة على الدور الكبير الذي تلعبه زوجته في حياته، مشيرًا إلى أنه لا يستطيع العيش بدونها، خلال لقائه في برنامج "Katchup with Inji Ali"، صرّح محمود حميدة قائلاً: "زوجتي أم بناتي هي سندي وضهري، ومن غيرها لا أستطيع العيش.. أموت يعني!"، مضيفًا أن "المرأة هي أقوى شيء في الوجود"، ويستعرض الموجز تفاصيل تصريحاته.

مفاهيم تربوية خاطئة في المجتمع

تطرق محمود حميدة خلال حديثه إلى بعض المعتقدات الخاطئة التي تربى عليها المجتمع، مشيرًا إلى ضرورة إعادة النظر فيها وقال: "هناك الكثير من الأمور التي تعلمناها بشكل خاطئ، مثل الاعتقاد بأن الرجل لا يجب أن يبكي، وهذا كلام فارغ. وأيضًا فكرة أننا لا نملك حرية الاختيار، بينما خلقنا الله أساسًا لكي نختار".

قيمة الإخلاص في العمل الفني

وعند الحديث عن مسيرته الفنية، عبّر محمود حميدة عن اعتزازه بكل الأعمال التي قدمها على مدار مشواره الفني. وقال: "أنا أفتخر بكل أعمالي، لأنني أعطي كل عمل 100% من إخلاصي، أؤمن أن الإخلاص هو الأساس في أي عمل، ولو شعرت في أي وقت بعدم الإخلاص سألوم نفسي كثيرًا، فأنا لا أستطيع العمل بدونه".

محمود حميدة في رمضان 2025 بمسلسل "ولاد الشمس"

شارك الفنان محمود حميدة في الموسم الرمضاني لعام 2025 من خلال مسلسل "ولاد الشمس"، وهو عمل درامي من تأليف مهاب طارق وإخراج شادي عبدالسلام ويضم المسلسل نخبة من النجوم، من بينهم فرح يوسف، مريم الجندي، معتز هشام، وفليكس.

مسيرة فنية حافلة

يُعد محمود حميدة من أبرز نجوم السينما والتلفزيون في مصر، حيث قدم العديد من الأدوار التي أثرت في الجمهور. تميزت أعماله بالعمق الفني والالتزام بقيمه الخاصة، مما جعله يحظى باحترام كبير في الوسط الفني. كما يُعرف بآرائه الصريحة والجريئة التي تعكس شخصيته المستقلة ورؤيته المختلفة للحياة والفن.

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