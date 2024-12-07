لماذا سمي محمود حميدة بـ أبو البنات وما القصة التي جعلته يشهر زيجته الثانية؟

يحتفل اليوم الفنان محمود حميدة بعيد ميلاده حيث أنه من مواليد مثل هذا اليوم من عام 1953, وقدم العديدمن الأعمال الفنية مع نجوم كبار ولكن حياته الشخصية تعتبر عمل فني أيضا مر بالدراما والكوميديا والأكشن أيضا، لذلك نستعرض لكم في موقع الموجز تفاصيل حياته وعدد زيجاته ولماذا اطلق عليه لقب ابو البنات في السياق التالي.



عن حياته



محمود حميدة، من مواليد 7 ديسمبر 1953، مارس التمثيل منذ الصغر حيث كان عضواً في فريق التمثيل بالمدرسة. كذلك بجميع مراحل التعليم.

التحق بكلية الهندسة عام 1970 واستمر بها 7 سنوات حتى تركها والتحق بكلية التجارة وحرص أيضاً أن يكون عضواً بفريق التمثيل بالكلية إلى أن أتم دراسته الجامعية.

وبعد تخرجه من الجامعة عام 1981 التحق بإحدى الشركات العالمية بإدارة المبيعات وفي الوقت ذاته لم يتخل عن حلم التمثيل حيث مارس أيضا التمثيل والرقص من خلال فرق الهواة.

حتى أسند إليه المخرج أحمد خضر أول بطولة مطلقة بمسلسل حارة الشرفا عام 1886.



من الحب ما قتل



تزوج الفنان محمود حميدة لأول مرة عام 1982 من زوجته سهير، ودخل حميدة في قصة حب من فتاة تدعى مها وخشى حميدة أن تتجاوز العلاقة بينها الحد الشرعي فقرر الزواج منها في السر لمدة 6 أشهر خشية من أولادها حتى قرر إشهار الزيجة بعد حادث شهير نشر بجريدة الأهرام.



وكشف حميدة في تصريحات متلفزة عن اسباب إشهاره للزيجة الثانية قائلاً " اللي خلاني أشهر جوازتي اللي كانت في السر لمدة شهور وحادثة نشرت في الأهرام عن رجل كان متزوج وكان مخبي على أسرته أنه متجوز عرفي وعنده أولاد من الست دي.. والقاضي أقر أن أولاده من الزوجة الثانية ملهومش حق في الميراث، وأنا قلت لأ مش هخلي جوازي سري.. يمكن أموت بكره وأولادي من الست دي ميبقاش لهم حق وأشهرت زواجي منها على الفور.. ضميري وقتها كان صاحي".

أولادي ربوني

وكشف حميدة عن علاقته القوية ببناته الأربعة ملقبًا كل فتاة بلقب معين حيث منح آية حميدة لقب " قلبه" و أمنية " مليكته" و إيمان " جنتي" و أسماء " حياتي من بدايتها لنهايتها".

ولفت حميدة إلى إنه تعلم من بناته الكثير معلقا " بناتي ربوني وغيروا فيا حاجات كتير جدا، إني أبقى منفتح العقل، وهما دول بس اللي بقولهم أنا متأسف، أي شخص تاني في الحياة مطلعتش مني له الكلمة دي أبدا".

وأقر حميدة بأخطاءة التي ارتكبها على مدار حياته والتي جعلته يعطي بناته مطلق الحرية ولا يحاسبهن على جرم أو خطا حتى أنه قال في إحدى لقاءاته التليفزيونية " لو شوفت بنتي بتشرب سجاير مش هحاسبها".

أهم أعماله

قدم حميدة باقة فنية مميزة ومتنوعة بين الدراما والسينما ابرزهم فيلم بحب السيما، شمس الزناتي، عمارة يعقوبيان، دانتيلا، ليلة البيبي دول، أسف على الإزعاج.

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