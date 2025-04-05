هنا الزاهد وماجد الكدواني وكريم محمود عبد العزيز ضيوف شرف المشروع X

يشهد فيلم "المشروع X" المنتظر عرضه في دور السينما بنهاية مايو المقبل، انضمام مجموعة من النجوم كضيوف شرف، في مقدمتهم: هنا الزاهد، ماجد الكدواني، وكريم محمود عبد العزيز، والعمل من بطولة النجم كريم عبد العزيز ويُراهن عليه ليكون أحد أبرز أفلام موسم عيد الأضحى السينمائي لعام 2025.

ويرصد الموجز تفاصيل الفيلم في السطور التالية حول ضيوف شرف المشروع X.

توقيع إبداعي خلف الكواليس

الفيلم من تأليف بيتر ميمي (قصة وسيناريو) بالمشاركة مع أحمد حسني، بينما يتولى الإخراج أيضًا بيتر ميمي، في تعاون جديد يجمعه بكريم عبد العزيز، إلى جانب الأبطال الأساسيين: ياسمين صبري، إياد نصار، أحمد غزي، ومريم الجندي، يشارك كضيوف شرف أيضًا كل من: هنا الزاهد، ماجد الكدواني، كريم محمود عبد العزيز، ومصطفى غريب.

رحلة سينمائية عالمية... بين مصر والفاتيكان وأمريكا اللاتينية

المشروع X يعد من أضخم الإنتاجات السينمائية هذا العام، حيث تم تصويره في مواقع متنوعة حول العالم، تشمل مصر، البحر الأحمر، الفاتيكان في روما، تركيا، وأمريكا اللاتينية، مما يمنح الفيلم طابعًا بصريًا عالميًا وتجربة مشاهدة استثنائية.

أول فيلم عربي بتقنية IMAX: رحلة لاكتشاف سر الهرم الأكبر

يُعد "المشروع X" أول فيلم عربي يُعرض بتقنية IMAX، وتدور أحداثه حول يوسف الجمال، عالم المصريات، الذي ينطلق في رحلة محفوفة بالمخاطر مع فريقه، من مصر إلى الفاتيكان مرورًا بأمريكا اللاتينية والبحر المفتوح، في محاولة لإثبات نظرية غريبة... هل كان الهرم الأكبر مقبرة فعلًا؟ أم يخفي وراءه أسرارًا أعظم؟

عودة قوية للتعاون بين كريم عبد العزيز وبيتر ميمي

الفيلم يُجدد الشراكة الناجحة بين كريم عبد العزيز وبيتر ميمي، بعد سلسلة من النجاحات السابقة، أبرزها فيلم "بيت الروبي" الذي عرض في عيد الأضحى 2023 وحقق إيرادات تجاوزت 130 مليون جنيه، كما تعاونا في الدراما من خلال ثلاثة مسلسلات بارزة: "الاختيار" بجزأيه الأول والثاني، و"الحشاشين" الذي عُرض في رمضان 2024.

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