تفاصيل فيلم المشروع X  ولأول مرة تقنية IMAX بسينما مصرية.. قبل عرضه

يستعد الفنان كريم عبد العزيز لطرح فيلمه الجديد المشروع X، الذي يمثل نقلة نوعية في مستوى الإنتاج والتقنيات المستخدمة، ويجمع بين المغامرة والإبهار البصري، ويُعرض لأول مرة بتقنية IMAX في صالات السينما خلال مايو 2025.

فيلم المشروع x يمزج بين الإثارة والتاريخ، ويأخذ الجمهور في رحلة عبر خمس دول بحثًا عن سر من أعظم أسرار الحضارة الفرعونية، لذلك يرصد الموجز التفاصيل الكاملة حول العمل في التقرير التالي:

قصة غامضة تدور حول أسرار الفراعنة في فيلم المشروع X

تدور أحداث فيلم المشروع X، حول عالم الآثار المصري "يوسف الجمال"، الذي ينطلق في مغامرة شيقة للبحث عن سر بناء الأهرامات، هذا اللغز الذي حيّر العلماء على مر العصور، تبدأ رحلته من قلب مصر، وتمتد إلى عدة بلدان منها البحر الأحمر والفاتيكان في روما وتركيا وأمريكا اللاتينية، في محاولة لاكتشاف الحقيقة المدفونة في أعماق التاريخ.

المشروع X

طاقم نجوم من الصف الأول في فيلم المشروع X

يشارك في بطولة الفيلم نخبة من أبرز نجوم الشاشة، على رأسهم كريم عبد العزيز، إلى جانب هنا الزاهد، إياد نصار، ياسمين صبري، أحمد غزي، عصام السقا، ومعهم النجوم ماجد الكدواني، كريم محمود عبد العزيز، مصطفى غريب، ومريم الجندي. الفيلم من إنتاج تامر مرسي، وتأليف وإخراج بيتر ميمي، الذي يعود من جديد للتعاون مع كريم عبد العزيز بعد نجاحات سابقة.

تصوير عالمي وديكورات فرعونية مبهره

تم تصوير الفيلم في مواقع مختلفة حول العالم، ما بين مصر والبحر الأحمر وروما وتركيا وأمريكا اللاتينية، ليمنح المشاهد تجربة بصرية عالمية.

كما تم بناء ديكورات ضخمة تحاكي المقابر الفرعونية من الداخل، وتفاصيل دقيقة داخل الهرم الأكبر، بهدف خلق جو من الواقعية والغموض الذي يخدم حبكة الفيلم.

كريم عبد العزيز

أكشن على طراز عالمي بإشراف محترفين

لم يقتصر التميز على التصوير أو القصة فحسب، بل استعان فريق العمل بفرق أكشن عالمية سبق لها العمل في أفلام ضخمة مثل Mission: Impossible وGame of Thrones، لضمان مستوى عالٍ من التشويق والإثارة، ما يمنح الفيلم بُعدًا عالميًا ويضعه في مصاف الأعمال السينمائية الكبرى.

عرض مرتقب في مايو 2025 وتجربة IMAX الأولى

أعلنت الشركة المنتجة عن عرض الفيلم في جميع دور السينما خلال شهر مايو 2025، مع تأكيد أنه سيكون أول فيلم عربي يُعرض بتقنية IMAX، ما يضيف للفيلم بعدًا بصريًا جديدًا ويوفر تجربة سينمائية فريدة للجمهور العربي.

أحدث ظهور سينمائي لكريم عبد العزيز

جدير بالذكر أن آخر ظهور سينمائي لكريم عبد العزيز كان في فيلم "بيت الروبي"، والذي شارك في بطولته إلى جانب نور اللبنانية، كريم محمود عبد العزيز، وتارا عماد، وأخرجه أيضًا بيتر ميمي.

كما شارك كريم كضيف شرف في نهاية فيلم "ولاد رزق 3"، مما يعكس حضوره القوي والمتجدد في السينما المصرية.



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