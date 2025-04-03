قبل عرض فيلم ريستارت.. التفاصيل كاملة حول شخصية باسم سمرة

يترقب عشاق السينما طرح فيلم "ريستارت"، الذي يجمع بين الفنان تامر حسني والفنان باسم سمرة في تجربة سينمائية جديدة وكان من المقرر عرض الفيلم خلال شهر أبريل الجاري في عيد الفطر ، إلا أن انشغال تامر حسني أدى إلى تأجيله بسبب أعمال المونتاج التي لم تنتهي بعد، حيث يضم الفيلم نخبة من النجوم، ويشهد تعاونًا جديدًا بين تامر حسني وهنا الزاهد، مما يزيد من حماس الجمهور لمشاهدته.

يرصد الموجز، شخصية باسم سمرة في فيلم ريستارت وأبرز تفاصيل العمل خلال السطور التالية:



فيلم ريستارت

تفاصيل شخصية باسم سمرة في فيلم ريستارت

يشارك الفنان باسم سمرة في فيلم "ريستارت" إلى جانب النجم تامر حسني، حيث يجسد شخصية صاحب شركة إنتاج سينمائي، ويعد هذا الدور إضافة جديدة إلى قائمة أدواره المتميزة التي يقدمها على الشاشة الكبيرة.

تأجيل موعد عرض فيلم ريستارت

كان من المقرر طرح فيلم "ريستارت" خلال شهر أبريل الجاري، إلا أن انشغال بطل العمل تامر حسني بعدة التزامات فنية دفع صنّاع الفيلم إلى تأجيل عرضه لموسم عيد الأضحى المبارك، ورغم أن الفيلم كان مرشحًا للعرض خلال موسم عيد الفطر، فقد تقرر تأجيله حتى يكون جاهزًا للعرض في التوقيت المناسب.

باسم سمرة

أبطال وصناع فيلم ريستارت

فيلم "ريستارت" هو من تأليف أيمن بهجت قمر وإخراج سارة وفيق، ويضم في بطولته نخبة من النجوم إلى جانب تامر حسني، مثل هنا الزاهد، باسم سمرة، محمد ثروت، عصام السقا، وغيرهم.

التعاون الثاني بين تامر حسني وهنا الزاهد

يعد هذا الفيلم التعاون السينمائي الثاني بين تامر حسني وهنا الزاهد، بعد نجاحهما معًا في فيلم "بحبك"، الذي عرض عام 2022، وكان من تأليف وإخراج تامر حسني في أولى تجاربه الإخراجية.

أخر أعمال باسم سمرة

شارك الفنان باسم سمرة في الموسم الثاني من مسلسل العتاولة، الذي حقق نجاحًا لافتًا خلال عرضه في رمضان 2025، متصدرًا نسب المشاهدة.

وقدم باسم سمرة شخصية "عيسى الوزان"، التي استكمل بها دوره من الجزء الأول، بمشاركة نجوم مثل أحمد السقا، طارق لطفي، وزينة.

كما بدأ باسم سمرة عام 2025 بعرض فيلم الدشاش، الذي جمع باسم سمرة بالفنانة زينة والفنان محمد سعد، سيناريو جوزيف فوزي وإخراج سامح عبد العزيز، الذي شهد تعاونًا جديدًا بين سمرة وزينة بعد نجاحهما في العتاولة.

مسلسل العتاولة 2

أخر أعمال تامر حسني السينمائية

على صعيد آخر، كان آخر أفلام تامر حسني السينمائية هو فيلم "تاج"، الذي تم عرضه في موسم عيد الأضحى 2023، وشارك في بطولته عدد من النجوم، من بينهم دينا الشربيني، عمرو عبد الجليل، ساندي، هالة فاخر، أحمد بدير، وغيرهم، وكان الفيلم من قصة وسيناريو وحوار تامر حسني.

اقرأ أيضًا:

سباق الإيرادات السينمائي في الشتاء.. الدشاش يتصدر والحريفة يتراجع في دور العرض



محمد سعد يتصدر شباك التذاكر بفيلم الدشاش ويحقق 55 مليون جنيه