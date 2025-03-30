نكشف موعد عرض فيلم استنساخ.. كل ما تريد معرفته عن العمل السينمائي

يستعد الفنان المصري سامح حسين لطرح أحدث أعماله السينمائية، فيلم "استنساخ"، الذي يسلط الضوء على قضايا الذكاء الاصطناعي وتأثيره على المجتمع الفيلم المتوقع عرضه يوم 9 أبريل بجميع دور السينما المصرية، وأثار اهتمام الجمهور بعد إصدار البرومو التشويقي عبر منصات التواصل الاجتماعي، مما زاد من الترقب لمتابعته، ويستعرض الموجز تفاصيل العمل



قصة فيلم "استنساخ"

تدور أحداث الفيلم في إطار تشويقي وغامض، حيث يطرح تساؤلات هامة حول مستقبل البشرية في ظل التوسع الكبير في استخدام الذكاء الاصطناعي. يستكشف الفيلم العلاقة المعقدة بين الإنسان والتكنولوجيا، خاصةً عندما تصبح الأخيرة جزءًا لا يتجزأ من تفاصيل الحياة اليومية، مما يثير تساؤلات حول التأثيرات المحتملة لهذا التقدم.

أبطال الفيلم ومشاركات خاصة

إلى جانب النجم سامح حسين، يشارك في الفيلم مجموعة من النجوم، أبرزهم الفنانة هبة مجدي، التي نشرت البرومو التشويقي الأول عبر حسابها الرسمي على "إنستجرام" مرفقًا بتعليق غامض: "بين الواقع والافتراضي، تختلط الحقيقة بالأوهام.. الإعلان التشويقي الأول لفيلم استنساخ". الفيلم من تأليف وإخراج عبد الرحمن محمد، ويضم مجموعة متميزة من الممثلين الذين يقدمون أداءً فريدًا يعزز من حبكة الفيلم.

فيلم "استنساخ".. خطوة جديدة في مسيرة سامح حسين

يُعرف سامح حسين بأسلوبه الكوميدي المميز، لكن "استنساخ" يمثل تحولًا نوعيًا في اختياراته السينمائية، حيث يتناول موضوعًا معاصرًا بأسلوب يمزج بين الخيال العلمي والإثارة. وقد سبق له تقديم العديد من الأفلام الناجحة، كان آخرها فيلم "ساندوتش عيال"، الذي عُرض في أغسطس 2024 وحقق نجاحًا جماهيريًا كبيرًا.

تزامن مع أعمال أخرى

إلى جانب الفيلم، عرض لـ سامح حسين برنامجه الرمضاني "قطايف"، يوميًا خلال شهر رمضان، حيث ناقش القضايا الاجتماعية بأسلوب كوميدي ساخر، مما جعله يحظى بمتابعة واسعة من الجمهور.

موعد عرض فيلم "استنساخ"

يترقب عشاق السينما المصرية هذا العمل الذي يحمل فكرة مبتكرة ومثيرة، فهل سيحقق "استنساخ" النجاح الذي يطمح إليه صناعه؟ هذا ما سنكتشفه عند عرضه الرسمي في 9 أبريل في موسم عيد الفطر المبارك والعرض الخاص للعمل سيكون في 7 ابريل للسادة الصحفيين والإعلاميين.

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