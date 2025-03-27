قطايف.. مواعيد عرض برنامج سامح حسين الرمضاني الذي يتصدر المشاهدات

حقق برنامج "قطايف"، الذي يقدمه الفنان سامح حسين خلال شهر رمضان، نجاحًا كبيرًا بين المشاهدين، إذ استطاع بأسلوبه البسيط والممتع المزج بين القيم الاجتماعية والرسائل الدينية، مما جعله أحد البرامج الأكثر متابعة خلال الشهر الكريم. ويرصد الموجز تفاصيل برنامج قطايف.

محتوى برنامج "قطايف": رسائل هادفة بقالب شيق

يعتمد البرنامج على تقديم قصص ذات مغزى بأسلوب سلس، يعكس واقع المجتمع ويطرح قضايا تمس الحياة اليومية، من بينها:

أهمية التسامح

خطورة الحسد

القيم الأخلاقية في التعاملات اليومية

هذا الطرح القريب من القلب جعل البرنامج يحظى بتفاعل واسع من الجمهور بمختلف الفئات العمرية.

مواعيد عرض "قطايف" مع سامح حسين

يُعرض يوميًا خلال شهر رمضان

الساعة 10:00 مساءً بتوقيت القاهرة

متاح عبر شاشات التلفزيون والمنصات الرقمية، ليتمكن المشاهدون من متابعته في أي وقت

"قطايف" يتصدر الترند ويتفاعل معه الجمهور

لم يقتصر نجاح البرنامج على شاشات التلفزيون فقط، بل انتقل إلى منصات التواصل الاجتماعي، حيث تصدّر قوائم الأكثر تداولًا، وسط إشادات واسعة بأسلوب سامح حسين الهادئ والمؤثر في تقديم الحلقات.

متابعة برنامج "قطايف" على يوتيوب

لمن فاتته الحلقات، يمكن مشاهدتها عبر القناة الرسمية للفنان سامح حسين على يوتيوب، حيث يتم رفعها بانتظام ليستمتع بها الجمهور في أي وقت.

سامح حسين: "قطايف" مشروع هادف وليس مجرد برنامج عابر

أعرب الفنان سامح حسين عن سعادته الكبيرة بردود الأفعال الإيجابية التي تلقاها البرنامج، مؤكدًا أن "قطايف" ليس مجرد برنامج موسمي، بل مشروع يحمل رسالة هادفة تمس القلوب.

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