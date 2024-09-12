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رئيس التحرير
ياسر بركات
رئيس التحرير
ياسر بركات
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نجوم الفن

أيمن بهجت قمر يكشف كواليس جديدة في فيلم ريستارت.. تعرف على التفاصيل

أيمن بهجت قمر
أيمن بهجت قمر

كشف السيناريست أيمن بهجت قمر  عن كواليس جديدة تخص فيلمه الجديد "ري ستارت"، الذي يشارك فيه الفنان تامر حسني والفنانة هنا الزاهد، المرتقب عرضه في دور العرض السينمائية خلال موسم عيد الفطر لعام 2025، ويأتي هذا العمل في إطار كوميدي، ويعد التعاون الثاني بين تامر حسني وهنا الزاهد بعد فيلم "بحبك".

أبطال فيلم ريستارت 

كواليس فيلم ريستارت 

 

وفي السطور التالية يرصد الموجز أبرز التفاصيل ،قال أيمن بهجت قمر، عبر حسابه الرسمي على "فيس بوك"، أن فيلم ريستارت كتبه في ظروف صعبة، بسبب إصابته بفيروس كورونا، مُعلقًا:"الفيلم ده أنا كتبته في أصعب ظروف نفسية كنت بمر بيها، سافرت 21 يوم لوحدي في يناير عشان أنتهي من الدرفت الأول للسيناريو، جالي كورونا هناك وماقلتش لحد".

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وأكد أيمن بهجت قمر على أن تامر حسني وسارة وفيق كانوا بالنسبة له هدية من الله، مُعلقًا:"وبعتبر أن تامر حسني وسارة وفيق كانوا في الوقت ده هدية من ربنا ليا عشان يدعموني نفسياً، ويمكن حتى من غير ما يعرفوا، أوقات الشغل بيبقى هو العلاج من أكبر الأزمات، وإن شاء الله أنا واثق أن الفيلم ده هيكسر الدنيا".

 

وتوجه أيمن بهجت قمر بالشكر لكل من تعاون معه في هذا الفيلم، قائلاً :" بشكر كل من ساهم في العمل، وخص بالشكر أصدقائه الذين قدموا له الدعم والمساندة خلال هذه الفترة الصعبة".

أبطال فيلم ريستارت 

أبطال فيلم ريستارت 

 

فيلم ري ستارت يحمل طابع كوميدي، وهو بطولة تامر حسني، مع مجموعة من الفنانين وهم محمد ثروت وهنا الزاهد، هنا الزاهد، عصام السقا، محمد أسامة ميكا، وآخرون من النجوم، وهو من إخراج سارة وفيق. 

 

أما فيلم "بحبك" فكان بطولة وتأليف وإخراج تامر حسني، وشارك فى بطولته هنا الزاهد وحمدى الميرغنى ومدحت تيخة وهدى المفتى، أحمد عزمى، وتميم عبده وسمر محمد متولى، وعاليا راشد، شهد الشاطر، وآخرون من النجوم.

 

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