موعد مسلسل ولاد الشمس الحلقة الأخيرة تكشف مصير مفتاح

موعد مسلسل ولاد الشمس.. يصل مسلسل "ولاد الشمس"، بطولة أحمد مالك وطه دسوقي، إلى محطته الأخيرة الليلة، بعد تصاعد الأحداث بشكل مثير في الحلقة الماضية، حيث انتهت الحلقة 14 على مشهد صادم، عندما تلقى مفتاح (طه دسوقي) طعنة خطيرة من رجال ماجد (محمود حميدة)، أثناء محاولته إنقاذ ولعة من الهجوم. ومع اقتراب النهاية، يترقب الجمهور معرفة مصيره، وهل سيتمكن من النجاة أم أن الحلقة الأخيرة ستشهد مفاجآت غير متوقعة.

موعد مسلسل ولاد الشمس

يرصد لكم موقع الموجز التفاصيل الكاملة في السطور التالية حول موعد مسلسل ولاد الشمس :

مواعيد عرض وإعادة الحلقة الأخيرة من "ولاد الشمس"

قناة ON

العرض الأول: 8:30 مساءً

الإعادة الأولى: 5:30 صباحًا

الإعادة الثانية: 10:30 صباحًا

قناة ON دراما

العرض الأول: 1:30 صباحًا

الإعادة: 10:30 صباحًا

قناة CBC

العرض الأول: 9:45 مساءً

الإعادة الأولى: 2:45 صباحًا

الإعادة الثانية: 12:15 مساءً

كما تعرض الحلقة الأخيرة بالتزامن عبر منصة Watch It الرقمية.

صراعات ودوافع الانتقام.. كيف تنتهي رحلة "ولاد الشمس"؟

تدور أحداث المسلسل في أجواء مشوقة، حيث يكشف العمل عن الوجه الآخر لعالم دور الأيتام، من خلال شخصيتي ولعة ومفتاح، اللذين عاشا داخل الدار حتى بعد بلوغهما السن القانوني، ليجدا نفسيهما متورطين في صراعات خطيرة مع صاحب الدار، الذي كان يستغل الأطفال في أعمال إجرامية.

مع اقتراب النهاية، هل سيتمكن ولعة من كشف الحقيقة والانتقام من ماجد، أم أن الأمور ستنتهي بشكل غير متوقع؟

أبطال مسلسل "ولاد الشمس"

يضم العمل نخبة من النجوم، منهم: أحمد مالك، طه دسوقي، محمود حميدة، معتز هشام، مريم الجندي، فرح يوسف، فليكس، جلا هشام، وغيرهم.

المسلسل من تأليف مهاب طارق، وإخراج شادي عبد السلام، وإنتاج شركة United Studios.

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