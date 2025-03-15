موعد عرض مسلسل إخواتي الحلقة الأخيرة.. والقنوات الناقلة لها

حقق مسلسل إخواتي نجاحًا كبيرًا منذ بداية عرضه، حيث تصدرت حلقاته التريند على محرك البحث "جوجل"، وسط إشادة واسعة من الجمهور على مواقع التواصل الاجتماعي بالأحداث المشوقة والأداء المميز لأبطاله.

ويرصد موقع الموجز في السطور التالية موعد عرض مسلسل إخواتي الحلقة الأخيرة، من المقرر عرض الحلقة الخامسة عشرة والأخيرة من مسلسل "إخواتي" مساء اليوم السبت على قناة dmc، في تمام الساعة السابعة والربع مساءً.

مسلسل إخواتي

ملخص أحداث مسلسل إخواتي الحلقة 14

شهدت الحلقة 14 من مسلسل إخواتي تطورات درامية مثيرة، حيث بدأت جيهان الشماشرجي في تنفيذ خطتها للانتقام بعدما اكتشفت حقيقة مقتل زوجها "ربيع" على يد مجموعة من الأشخاص المرتبطين بتفسير الأحلام. لم تتردد في التلاعب بهم بدهاء، سعياً لأخذ حقها بأسلوبها الخاص.

وفي منعطف آخر من الأحداث، قامت جيهان، شقيقة روبي، بالاستيلاء على مبلغ مالي كانت روبي تنوي إعادته إلى صاحبه، وهو ما فجّر مواجهة حادة بينهما وزاد من حدة الصراع داخل العائلة.

مشاهدة مسلسل اخواتي الحلقة 14

في جانب آخر، كانت كندة علوش تسعى لاستكمال إجراءات تبني طفل، لكن الأمور أخذت منحى معقدًا عندما طُلب من زوجها إجراء تحليل مخدرات، ورغم إقلاعه عن التعاطي، إلا أن نتيجة التحليل جاءت إيجابية بسبب تلاعب جيهان بالنتائج، مما ورّطه في أزمة غير متوقعة.

أما نيللي كريم، فقد وجدت نفسها في موقف لا تُحسد عليه بعد اكتشاف سرقة كمية من الألماظ، لتواجه اتهامًا مباشرًا من مديرها في العمل بالضلوع في السرقة. وعندما حاولت أخواتها مواجهتها بالأمر، نفت تمامًا أي علاقة لها بالقضية، بل أنكرت حتى معرفتها بهن، محاولة الإفلات من الورطة بالكذب.

مسلسل إخواتي

وتواصل جيهان الشماشرجي تنفيذ خطتها الانتقامية، بينما تعصف الأزمات بحياة الجميع، مما يجعل الجمهور في انتظار الحلقة الأخيرة لمعرفة كيف ستنتهي هذه الدوامة من الصراعات.

أبطال مسلسل إخواتي

مسلسل إخواتي بطولة نيللي كريم، روبي، جيهان الشماشرجي، كندة علوش، أحمد حاتم، ثراء جبيل، عفاف رشاد، علي صبحي، نبيل عيسى، ومحمد ممدوح. المسلسل من تأليف مهاب طارق، وإخراج محمد شاكر.

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