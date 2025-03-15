أحداث مسلسل إخواتي الحلقة 14.. جيهان الشماشرجي تقلب الطاولة وتنتقم من إخوتها

تصاعدت أحداث الحلقة الرابعة عشرة من مسلسل إخواتي قبل الخلقة الأخيرة، حيث تم عرض الحلقات على شاشة dmc، والعمل مكون من 15 حلقة، مما أثارت الأحداث تشويق الجمهور.

يرصد الموجز، أبرز أحداث الحلقة الرابعة عشرة مسلسل إخواتي ومواعيد العرض والقنوات الناقلة خلال السطور التالية.

مسلسل إخواتي

ملخص أحداث الحلقة 14 من مسلسل إخواتي



شهدت الحلقة الـ14 من مسلسل إخواتي تصاعدًا دراميًا قويًا، حيث بدأت جيهان الشماشرجي في تنفيذ خطتها للانتقام بعد اكتشافها تفاصيل تفسير الأحلام ومقتل زوجها ربيع على يدهم، لم تتردد في التلاعب بهم، لتأخذ حقها بطريقتها الخاصة.

في تطور غير متوقع، استولت جيهان الشماشرجي شقيقة روبي على الأموال التي كانت روبي تعتزم إعادتها لصاحبها، مما أشعل فتيل المواجهة بينهما وزاد من حدة الصراعات داخل الأحداث.

في سياق آخر، كانت كندة علوش تسعى لاستكمال إجراءات تبنّي طفل، لكن الأمور تعقدت عندما طُلب من زوجها إجراء تحليل مخدرات، ورغم إقلاعه عن التعاطي، جاءت نتيجة التحليل إيجابية، بسبب تلاعب جيهان بالنتائج، ما أوقعه في ورطة كبيرة.

على الجانب الآخر، تعرضت نيللي كريم لصدمة بعدما اكتشفت سرقة الألماظ، ليقوم مديرها في العمل باتهامها بالسرقة، وعند مواجهتها من قِبَل أخواتها، أنكرت تمامًا علاقتها بالقضية، بل أنكرت حتى معرفتها بهم، محاولةً الخروج من المأزق بالكذب.

حلقة مليئة بالمفاجآت والتوتر، حيث تستمر جيهان الشماشرجي في تنفيذ انتقامها، وسط أزمات متلاحقة تضرب حياة الجميع، مما يترك المشاهدين في انتظار الحلقة القادمة بشغف.

مسلسل إخواتي

قائمة أبطال مسلسل إخواتي

يشارك في بطولة مسلسل إخواتي، نخبة من نجوم الدراما، من بينهم نيللي كريم، روبي، جيهان الشماشرجي، كندة علوش، أحمد حاتم، ثراء جبيل، عفاف رشاد، علي صبحي، نبيل عيسي، ومحمد ممدوح، المسلسل من تأليف مهاب طارق وإخراج محمد شاكر.



موعد عرض الحلقة الأخيرة من مسلسل إخواتي

تعرض الحلقة الأخيرة من مسلسل إخواتي على شاشة dmc الفضائية، في الساعة السابعة مساءً والسعادة الساعة الواحدة والنصف مساءً، وفي الساعة التاسعة صباحا.

قصة مسلسل إخواتي

تدور قصة مسلسل إخواتي حول نجلاء، سهى، ناهد، وأحلام، أربع شقيقات يواجهن العديد من التحديات في حياتهن، لكن الحدث المفصلي الذي يغير مجرى الأمور هو وقوع جريمة قتل غامضة.

تجد نجلاء نفسها متهمة بجريمة لم ترتكبها، مما يدفع الأخوات إلى الاتحاد من أجل كشف الحقيقة وإثبات براءتها، وسط صراعات أسرية وتطورات مثيرة تزيد من حدة التشويق.



اقرأ أيضًا:

مسلسلات رمضان 2025.. مسلسل إخواتي ودراما مشوقة تجمع نيللي وروبي وكندة

مسلسلات رمضان 2025.. مسلسل اخواتي يجذب الأنظار بالبرومو التشويقي