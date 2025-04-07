توقف الخدمة ببعض محطات الخط الثالث والقطار الكهربائي الخفيف في القاهرة

شهدت بعض محطات الخط الثالث لمترو الأنفاق في القاهرة والقطار الكهربائي الخفيف توقفًا مفاجئًا في الخدمة خلال الفترة الأخيرة، مما أثار استياء العديد من الركاب وأدى إلى تكدس في المحطات، والتوقفات المفاجئة تمثلت في توقف الحركة لبعض الوقت بسبب أعطال فنية وتوقف التيار الكهربائي، وهو ما أثر بشكل مباشر على حركة الركاب في الأوقات الذروة.

وفي هذا التقرير، يتناول الموجز التفاصيل الكاملة حول هذه التوقفات وتأثيراتها، بالإضافة إلى الإجراءات التي تتخذها الجهات المعنية لتحسين الوضع.

توقف الخدمة في الخط الثالث للمترو

في أوقات متعددة من شهر ديسمبر 2024، شهد الخط الثالث لمترو الأنفاق تعطلًا في بعض المحطات بسبب أعطال فنية طارئة، وفي إحدى الحوادث، توقفت الحركة بين محطتي هارون وهشام بركات لفترة تجاوزت الساعة بسبب مشكلة في النظام الكهربائي، وهو ما أدى إلى تكدس الركاب في المحطات وتراكم الزحام، وقد سارعت فرق الصيانة لإصلاح العطل وإعادة الحركة إلى طبيعتها، وأكدت إدارة المترو أنها تتخذ جميع الاحتياطات اللازمة لتجنب تكرار هذه الأعطال.

تعليق الخدمة بمحطتي قباء وعمر بن الخطاب

في يناير 2025، أعلنت شركة "آر إيه تي بي" المسؤولة عن تشغيل الخط الثالث للمترو عن تعليق مؤقت لخدمة المترو في محطتي قباء وعمر بن الخطاب، وجاء هذا القرار نتيجة لمشكلة فنية في الأنظمة التشغيلية الخاصة بالقطارات، ورغم أن باقي المحطات في الخط الثالث استمرت في تقديم الخدمة بشكل طبيعي، إلا أن هذا التوقف أثر على حركة الركاب خاصةً في أوقات الذروة، وتم العمل بسرعة على حل المشكلة، وعادت الخدمة في المحطات المتأثرة بعد فترة قصيرة.

مشكلات كهربائية وتأثيرها على القطارات

تعطل آخر شهدته شبكة المترو كان بسبب فصل التيار الكهربائي في محطة باب الشعرية، مما أدى إلى توقف حركة القطارات بشكل كامل، وحدث هذا في بداية يناير 2025، وتسبب في إرباك شديد للركاب الذين كانوا على متن القطارات أو في المحطات، وبعد إصلاح المشكلة وإعادة التيار الكهربائي، تم استئناف حركة القطارات بشكل طبيعي، لكن التأثير على الركاب كان واضحًا.

إجراءات لتحسين الخدمة

في ضوء هذه التوقفات المتكررة، تعمل الجهات المعنية على اتخاذ إجراءات لتحسين جودة الخدمة في المستقبل، ومن هذه الإجراءات تحسين وتحديث أنظمة التشغيل الخاصة بالمترو والقطار الكهربائي الخفيف، بالإضافة إلى تعزيز فرق الصيانة وتدريبهم على التعامل مع الطوارئ بشكل أسرع وأكثر كفاءة، كما تعكف إدارة المترو على تطوير البنية التحتية لمحطات الخطوط المختلفة، لتقليل فرص حدوث مثل هذه الأعطال في المستقبل.

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