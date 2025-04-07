إيقاف الهواتف المستوردة اليوم الاثنين 7 أبريل 2025 .. تعرف على التفاصيل

أثار قرار الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، إيقاف الهواتف المستوردة، التي لم تسدد الرسوم الجمركية التي أقرتها الدولة مؤخرا، والذي سيتم تطبيقه اليوم الاثنين الموافق 7 أبريل 2025، العديد من التساؤلات، بين المواطنين في الشارع المصري.

ويشمل قرار إيقاف الهواتف المستوردة فقط التي لم تسدد الرسوم الجمركية، ويستعرض الموجز التفاصيل الكاملة بشأن تطبيق قرار الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات.

إيقاف الهواتف المستوردة

ايقاف الهواتف المستوردة

جاء قرار إيقاف الهواتف المستوردة التي لم تسدد الرسوم الجمركية، ليشمل طرق تفعيل منظومة حوكمة وضبط سوق الهواتف في مصر ، كما يستهدف القرار تنظيم قطاع الهواتف المحمولة من خلال إطلاق منظومة إلكترونية جديدة لضبط السوق والتأكد من تسجيل الأجهزة المستوردة بشكل قانوني.

يهتم أيضا بمساعدة وحماية المستهلكين من الاحتيال وتقليل خسائر الخزانة العامة الناجمة عن التهرب الجمركي وتعزيز المنافسة العادلة بين الشركات المرخصة.

كيفية معرفة الرسوم وسدادها

قم بتحميل تطبيق تليفوني، من "Google Play" أو "App Store".

ثم قم بأدخال الرقم التسلسلي للهاتف (IMEI) في الخانة المخصصة.

ثم قم بأدخال الرقم التسلسلي للهاتف (IMEI) في الخانة المخصصة. وبعد ذلك ستظهر قيمة الرسوم المستحقة (أو "0" إذا كان معفى).

في حالة وجود رسوم، يمكن سدادها عبر التطبيق.

والتطبيق مرتبط بمنصة "بوابة مصر الرقمية"، ويتعرف على المستخدم من خلال خط المحمول المرتبط بالجهاز.

مد مهلة دفع رسوم الهواتف المستوردة

كشف المهندس محمد إبراهيم، رئيس قطاع التفاعل المجتمعي في الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، أن الحكومة المصرية لم تمد مدة السماح للدفع أكثر من ذلك، كما أكد على ضرورة التحقق من سداد الضرائب الجمركية عند شراء أي هاتف جديد، لتفادي الوقوع في هذه الأزمة، مضيفا:" السوق المحلية يستهلك سنويًا قرابة 20 مليون جهاز محمول، بين المحلي والمستورد، والقرار لا يستهدف سوى تنظيم عمليات الاستيراد وضمان الالتزام بالقوانين المالية المفروضة".

ولفت إلي أنه عقب انتهاء الفترة المسموح بها، والتي امتدت نحو 90 يوم حتى نهاية شهر مارس الماضي ولكن تم تم مدها إسبوع إضافي بسبب إجازات عيد الفطر المبارك، مشددا أنه بداية من اليوم الاثنين الـ 7 من شهر إبريل الجاري، ستُحرم الهواتف غير المسددة للضريبة من استقبال خدمة الشبكات، لتصبح مجرد هياكل إلكترونية بلا فائدة تُذكر.

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