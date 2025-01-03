رابط تحميل تطبيق تليفوني telephony وطريقة الاستخدام

تطبيق تليفوني telephony.. أطلقت مصلحة الجمارك المصرية تطبيق تليفوني telephony الجديد، الذي يتيح للمستخدمين، سواء الأفراد أو تجار الهواتف المحمولة، التحقق من حالة الأجهزة المستوردة إلى مصر، ويهدف التطبيق إلى تسهيل عملية تسجيل الهواتف المحمولة وتحديد ما إذا كانت مسجلة قانونيًا أو غير مسجلة وفقًا للتشريعات المصرية، وهو ما يعد خطوة هامة نحو تنظيم سوق الهواتف المحمولة وضمان التزامها بالقوانين المعمول بها.



تحميل تطبيق تليفوني telephony

يتم تطوير تطبيق تليفوني

بالتعاون مع جهاز تنظيم الاتصالات، ويتيح للمستخدمين إمكانية التحقق من حالة أجهزتهم عبر خطوات بسيطة وفعالة، يعمل التطبيق على توفير وسيلة سريعة لمعرفة ما إذا كان الهاتف قد تم تسجيله قانونيًا في قاعدة بيانات الجمارك المصرية أم لا، وينشر لكم موقع "الموجز" خلال السطور التالية كافة التفاصيل.

رابط تحميل تطبيق تليفوني telephony

لتنزيل تطبيق تليفوني على الهواتف المحمولة، يمكن للمستخدمين اتباع الخطوات التالية:

- لمستخدمي أجهزة "آيفون"، يمكنهم تحميل التطبيق من متجر "App Store".

- لمستخدمي أجهزة "أندرويد"، يمكنهم تنزيل التطبيق من متجر "Google Play" عبر الرابط المخصص، من هنا.

أهمية تطبيق تليفوني telephony

يهدف تطبيق تليفوني إلى حل مشكلات تسجيل الأجهزة التي يتم استيرادها من الخارج، ما يضمن التوافق مع القوانين المحلية.

كما يوفر تطبيق تليفوني خدمة آمنة وسهلة وسريعة وذلك لضمان حماية المستهلك.

مميزات تطبيق تليفوني telephony

يتيح للمستخدمين تسجيل أجهزتهم بسهولة.

يضمن حماية بيانات المستخدمين.

يمكن للمستخدم دفع الرسوم عبر وسائل الدفع الرقمية.

متاح لأجهزة iOS وأندرويد

جدير بالذكر انه يمكن لمستخدمي الهواتف الذكية الاستفادة من تطبيق "تليفوني" بكل سهولة من خلال تحميل التطبيق، وقم باتباع الخطوات التالية:

ادخل على متجر التطبيقات المناسب لجهازك ("جوجل بلاي" للأندرويد أو "آب ستور" للآيفون)، ثم ابحث عن تطبيق "تليفوني" أو اضغط على الرابط المخصص، وفور ظهور التطبيق، اضغط على "تحميل" ثم "تثبيت"، ثم افتح التطبيق بعد التثبيت، وقم بإنشاء حساب جديد باتباع التعليمات المطلوبة، وأخيراً فإن استخدام التطبيق ضروري لكي تتجنب أي انقطاع في خدمات الشبكة على الهواتف المستوردة.

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