تطبيق تليفوني طريقة الاستعلام عن تسجيل الهاتف المحمول.. تفاصيل

تطبيق تليفوني.. لاقى تطبيق "تليفوني" اهتمامًا واسعًا من قبل الجمهور على مواقع التواصل الاجتماعي، كما تصدر محركات البحث خلال الساعات الماضية، وذلك عقب إطلاقه من قِبل الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات.

تطبيق تليفوني



ويرصد موقع الموجز أبرز التفاصيل، تطبيق "تليفوني" يهدف لتسهيل عملية تسجيل الهواتف المحمولة المستوردة، كما يوفر للجمهور إمكانية تعرفهم على الرسوم الجمركية المطبقة على أجهزتهم.

معلومات عن تطبيق "تليفوني"

جاء تطبيق "تليفوني" كحل مبتكر ليعالج المشاكل الناتجة عن تسجيل الأجهزة المستوردة، مما يضمن توافقها مع القوانين الجمركية في مصر، بجانب أنه يوفر خدمة سريعة وآمنة للمستخدمين، وهذا يعزز من حماية حقوقهم ويضمن تجربة مريحة في التعامل مع الهواتف المستوردة.

خطوات تسجيل الهواتف عبر تطبيق تليفوني

إذا كنت ترغب في تسجيل هاتفك عبر التطبيق، يمكنك اتباع الخطوات التالية بسهولة: الخطوة الأولى لابد من تحميل تطبيق "تليفوني" من متجر "جوجل بلاي" أو "آب ستور"، ثم افتح التطبيق واضغط على "تسجيل الدخول"، ثم اكتب بياناتك الشخصية، ثم قم بإدخال الرقم التسلسلي (IMEI) للهاتف المطلوب تسجيله، وإذا ظهرت لك رسوم جمركية مستحقة، فيمكنك سدادها باستخدام خاصية الدفع الإلكتروني المتاحة داخل التطبيق.

ما هي الأجهزة المشمولة بضرائب المحمول؟

القرار يطبق على جميع الهواتف المحمولة المستوردة، سواء كانت جديدة أو مستعملة، باستثناء الحالات التالية: الهواتف التي تم تفعيلها في مصر قبل تاريخ 1 يناير 2025، الأجهزة المباعة بضمان محلي من الوكلاء المعتمدين، حيث تكون الضرائب قد دُفعت مسبقًا.

وفقًا للقرار، الأجهزة المستوردة التي لم يتم تسجيلها عبر التطبيق ستواجه حجبًا في استخدام الشبكات المحلية بعد 90 يومًا.

رابط تحميل تطبيق "تليفوني" للأندرويد والآيفون

يمكن لمستخدمي الهواتف الذكية الاستفادة من تطبيق "تليفوني" بكل سهولة من خلال تحميل التطبيق، وقم باتباع الخطوات التالية:

ادخل على متجر التطبيقات المناسب لجهازك ("جوجل بلاي" للأندرويد أو "آب ستور" للآيفون)، ثم ابحث عن تطبيق "تليفوني" أو اضغط على الرابط المخصص، وفور ظهور التطبيق، اضغط على "تحميل" ثم "تثبيت"، ثم افتح التطبيق بعد التثبيت، وقم بإنشاء حساب جديد باتباع التعليمات المطلوبة.

وأخيراً فإن استخدام التطبيق ضروري لكي تتجنب أي انقطاع في خدمات الشبكة على الهواتف المستوردة.

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