عبر تطبيق تليفوني.. رسوم وطريقة الكشف عن الهواتف القادمة من الخارج

تطبيق تليفوني.. تسعى الدولة المصرية إلى تقديم خدماتها بكل سهولة للمواطنين وذلك من خلال إتاحة تطبيقات إلكترونية يمكن من خلالها للفرد الاستعلام ومعرفة تفاصيل الخدمة التي يريدها.

ومن هذه الخدمات، تطبيق تليفوني، للكشف عن الهواتف المحمولة الواردة من الخارج والضريبة المقررة عليها أو اعفاءها.

الموجز يرصد كافة التفاصيل المتعلقة بـ تطبيق تليفوني ورسوم وطريقة الكشف عن الهواتف القادمة من الخارج.

رسوم وطريقة الكشف عن الهواتف القادمة من الخارج

أعلنت مصلحة الجمارك بالتعاون مع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات عن إطلاقها تطبيق "تليفوني Telephony" لأجهزة "آيفون" و"أندرويد"، لتسجيل الهواتف المحمولة القادمة من الخارج.

الهدف من تطبيق تليفوني

تطبيق تليفوني

وأشارت مصلحة الجمارك في وقت سابق إلى أن الهدف من التطبيق هو تسجيل بيانات الأجهزة المحمولة المستوردة للاستعمال الشخصي، بحيث لا تعمل إلا 90 يوما فقط لدى المالك ليتم إيقافها بعد ذلك أو سداد الرسوم الجمركية المفروضة عليها.

ونوهت لجمارك إلى أنه تم ربط التطبيق بقاعدة بيانات منصة بوابة مصر الرقمية، بحيث بمجرد التسجيل على تطبيق "تليفوني" يتم التعرف على صاحب الهاتف من خلال خط المحمول المستخدم بالهاتف.

وذكرت أن من أهداف التطبيق هو ضامن مكافحة تهريب الأجهزة المحمولة هذا، بالإضافة إلى تنظيم سوق الهواتف المحمولة في مصر، فضلا عن ضمان أن الأجهزة المستخدمة في الشبكات المحلية تعمل بشكل قانوني وآمن.



طريقة تحميل واستخدام تطبيق تليفوني للأجهزة الأندرويد والأيفون

يمكن للمواطن حميل التطبيق عن طريق متجر "Google Play" للأجهزة الإندرويد، أو "App Store" لأجهزة الأيفون، عقب تحميل التطبيق وفتحه سيظهرخانة لتسجيل الرقم التسلسلي للهاتف "IMEI".

فقط عليك اتباع التعليمات الظاهرة على الشاشة، حيث قم بإدخال الرقم التسلسلي للهواتف الخاصة بك، انتظر ثوان وستظهر أمامك قيمة الرسوم الجمركية المفروضة على الهاتف في حال استحقاقها، او تظهر لك "0" بجانب الرسوم الجمركية.



وكانت الجمارك أشارت إلى أنه سيتم تطبيق القرار بداية من شهر يناير 2025، حيث يلزم تسجيل أي هاتف محمول جديد يُحضر من الخارج عبر هذا التطبيق، مع دفع الرسوم المقررة والضريبة.

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