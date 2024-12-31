أبرزها تأمين احتياجات مياه الشرب.. 5 ملفات هامة علي طاولة وزير الري

عقد الدكتور هانى سويلم وزير الري اجتماعًا هامًا، اليوم الثلاثاء، 31 ديسمبر 2024 لمتابعة عدد من الملفات الهامة، والتي تتعلق بموقف حالة الري في المحافظات.

وينشر “الموجز” تفاصيل اجتماع وزير الري في ظل مواصلة الدولة مجهوداتها الكبيرة لضمان وصول المياه لكافة المنتفعين وحسن إدارة وتوزيع المياه.

وزير الري يتابع موقف حالة الرى بمختلف المحافظات

تابع وزير الري موقف حالة الري بمختلف المحافظات، واستيفاء الاحتياجات المائية لكافة المنتفعين، ومراجعة موقف إيراد نهر النيل، والحالة الهيدرولوجية للنهر، وتقدير كمية المياه الواصلة لبحيرة السد العالي.

وزير الري

وقال وزير الري إن أجهزة الوزارة تواصل مجهوداتها الكبيرة لضمان وصول المياه لكافة المنتفعين وحسن إدارة وتوزيع المياه، حيث تحرص الوزارة على توفير المناسيب الكافية للاحتياجات المائية، وتحقيق تصرفات ودرجات مناسيب ملائمة خلف القناطر الفاصلة بين إدارات الري على مستوى الجمهورية، مع المرور بشكل دوري من جانب مسئولى الرى والصرف بمختلف المحافظات ومهندسى الإدارة المركزية لشئون المياه لمتابعة مناسيب وتصرفات المياه بمختلف المواقع، ومدى الالتزام بتطبيق المناوبات على الترع بما يضمن توصيل المياه لكافة المنتفعين.

متابعة مناسيب المياه بالشبكة

وأكد وزير الري أنه يتم على مدار الساعة متابعة مناسيب المياه بالشبكة، وإتخاذ القرارات المائية المناسبة في ضوء المتغيرات اليومية وحالة الطقس والأمطار ومدى الطلب على المياه لتحقيق استقرار شبكة الترع وتأمين كافة الاحتياجات المائية والمناسيب الآمنة لتشغيل محطات مياه الشرب ومحطات الكهرباء على مستوى الجمهورية بكميات المياه المطلوبة للتشغيل.

وزير الري: تنسيق دائم لتشغيل محطات الرفع على النيل

وأشار وزير الري إلى أنه يتم التنسيق بشكل دائم بين الإدارة المركزية لشئون المياه ومصلحة الميكانيكا والكهرباء لتشغيل محطات الرفع على النيل والترع الرئيسية لتوفير التصرفات المائية المطلوبة .

التعامل مع السيول والأمطار الغزيرة خلال فتره الشتاء

ولفت وزير الري إلى أن أجهزة الوزارة تتابع كافة الإجراءات الاستباقية للتعامل مع السيول والأمطار الغزيرة خلال فتره الشتاء، واتخاذ اللازم لتخفيض المناسيب بالترع والمصارف لاستقبال مياه السيول والأمطار ومنع حدوث ازدحامات بالشبكة.

وزير الري

الإطمئنان على حالة الرى والصرف بالمحافظات

ووجه وزير الري باستمرار التنسيق بين رؤساء المصالح والقطاعات ورؤساء الإدارات المركزية ومديرى العموم بالمحافظات المختلفة لإتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للإطمئنان على حالة الرى والصرف بكافة المواقع على مستوى الجمهورية.

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