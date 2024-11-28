توجيهات بإعداد خطة زمنية للتعامل مع الأراضى الرملية المخالفة لنظام الري الحديث

يعد قطاع تطوير الري من أهم القطاعات في وزارة الموارد المائية والري، حيث وضعه الدكتور هاني سويلم علي رأس أولوياته منذ توليه الحقيبة الوزارية.

وعقد الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، اليوم الخميس، اجتماعًا هامًا لاستعراض الخطط المستقبلية لـ قطاع تطوير الري، وبحث طريقة التعامل مع المخالفين لنظام الري الحديث.

الرؤية المستقبلية لـ قطاع تطوير الري

ويقدم “الموجز” في التقرير التالي تفاصيل مناقشة وزير الري الرؤية المستقبلية لـ قطاع تطوير الري، وكذلك التطوير الشامل لمنظومة الري.

وزير الري

عقد وزير الري اجتماعًا لمناقشة الرؤية المستقبلية لـ قطاع تطوير الري، ووجه بإعداد خطة زمنية للتعامل مع مساحات الأراضى الرملية التى خالفت نظام الري الحديث المقرر لها وأصبحت غير ملتزمة به وتروي بالغمر.

لتطبيق نظم الري الحديث

كما وجه الوزير بوضع آليات التعامل الأمثل لتطبيق نظم الري الحديث بهذه المساحات، ومنها المساحات الزراعية على ترع (السويس - النصر) بمحافظتي (السويس - البحيرة) ، مع وضع مستهدفات محددة لإدارات التوجيه المائي بالمحافظات لتحويل المساحات المخالفة للري الحديث مع تحديد الاستهلاك المائي بدقة لمختلف أنظمة الري لإمكان التقييم الدقيق لها .

تقييم موقف مشروعات تطوير الرى

وجه الدكتور سويلم بوضع معايير لقياس أداء العاملين بقطاع تطوير الرى وربط الأداء بمنظومة المكافآت والتحفيز، كما وجه بتقييم موقف مشروعات تطوير الرى والرى الحديث ومردود هذه المشروعات على إدارة وتوزيع المياه ، مع وضع مستهدفات محددة بتوقيتات زمنية محددة وموزعة على الأشهر لقياس معدلات الإنجاز .

الممارسات الزراعية الموفرة للمياه

وأكد وزير الري على أهمية الاستفادة من مخرجات حصر الممارسات الزراعية الموفرة للمياه والتى تبناها المزراعين ونفذوها بأنفسهم والسابق إعداده لتشجيع المزارعين على التحول لأنظمة الرى الحديث، مع وضع آليات لقياس الأثر ودراسة العائد من الدورات التدريبية والبرامج التوعوية والندوات التي يتم تنفيذها للمهندسين والمزارعين وتحليل نتائجها للاستفادة منها مستقبلاً.

من ناحية آخري، قال وزير الموارد المائية والري، إن مصر اتخذت خطوات حاسمة لتعزيز إدارة الموارد المائية، ولمعالجة الفجوة المائية بين المتاح والاستهلاك.

مظلة "الجيل الثاني لمنظومة الري 2.0"

وأكد وزير الري أن الوزارة تُجري تطويرًا شاملاً من خلال العديد من المشروعات والإجراءات، تحت مظلة "الجيل الثاني لمنظومة الري 2.0"؛ حيث يتم تطوير منظومة المراقبة والتشغيل في السد العالي بأحدث التقنيات والخبرات.

التطوير الشامل لمنظومة الري

كما تعمل وزارة الري على التحول الرقمي في جميع القطاعات، والتوجه حالياً إلى استخدام المواد الطبيعية الصديقة للبيئة في حماية الشواطئ وتأهيل الترع، بالإضافة إلى التحول التدريجي من توزيع المياه بالمناسيب إلى التوزيع بالتصرفات، واستخدام أنظمة الري الحديثة وتطبيقات الري الذكي.

وزير الري

ويتضمن التطوير الشامل لمنظومة الري - بحسب الدكتور سويلم- حساب زمامات المحاصيل الزراعية باستخدام صور الأقمار الصناعية، واستخدام نماذج شبكات الترع لتحسين عملية التشغيل والتخطيط، بالإضافة إلى إدخال تكنولوجيا المعالجة المتطورة والتحلية للإنتاج الكثيف للغذاء، وحوكمة إدارة المياه الجوفية، والاهتمام بالتدريب ورفع كفاءة العاملين، والاهتمام بالبحث العلمي تحت مظلة "الجيل الثاني لمنظومة الري 2.0".

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