مياه النيل تشهد انفراجًا.. مصر وأوغندا توقعان إعلانًا مشتركًا

مياه النيل، في خطوة نحو تعزيز التعاون الإقليمي في مجال إدارة الموارد المائية، وقعت مصر وأوغندا على إعلان مشترك يؤكد على أهمية التشاور المستمر بشأن مياه النيل، يأتي هذا الإعلان في إطار سعي البلدين لتحقيق منفعة متبادلة وتنمية مستدامة لحوض النيل والحفاظ على مياه النيل.

وأكد الجانبان على أهمية تعزيز الحوار السياسي والتشاور المستمر حول القضايا الإقليمية والدولية، مع التركيز بشكل خاص على ملف المياه، حيث اتفقا على ضرورة التعاون المشترك لتحقيق الاستفادة القصوى من موارد النيل، بما يضمن الأمن المائي المستدام لكلا البلدين، وذلك وفقا لما جاء في بيان نُشر بالصفحة الرسمية لرئاسة مجلس الوزراء على فيسبوك.

الشراكة الاستراتيجية

ويستعرض الموجز مجالات التعاون المشترك بين البلدين، حيث عززت مصر وأوغندا شراكتهما الاستراتيجية من خلال الاتفاق على تعزيز الحوار السياسي والتعاون في مختلف المجالات، بما في ذلك الأمن، والاقتصاد، وإدارة الموارد المائية، وستشهد العلاقات بين البلدين مزيداً من التطور من خلال تبادل الخبرات وبناء القدرات، وتشجيع الاستثمارات المشتركة.

الاتفاق بين الجانبين حول قضايا حوض النيل

أكد الجانبان التزامهما الراسخ بالقانون الدولي، ولا سيما ميثاق الأمم المتحدة والقانون التأسيسي للاتحاد الأفريقي، مع التأكيد على أهمية مبادئ السيادة والسلامة الإقليمية واستقلال الدول، وفي هذا الإطار، اتفقا على ضرورة التشاور المستمر بشأن قضايا حوض النيل، بما في ذلك التوصل إلى اتفاق عادل ومنصف يضمن تحقيق المنفعة المتبادلة لجميع الدول الأعضاء، وذلك وفقاً لأفضل الممارسات الدولية في إدارة الموارد المائية

يذكر أن السفير بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة، قد استقبل اليوم الأربعاء، بنديكت أوراما رئيس البنك الأفريقي للتصدير والاستيراد. (AFREXIM Bank).

وثمن وزير الخارجية والهجرة، علاقات الشراكة القوية التي تربط مصر بالبنك الأفريقي للتصدير والاستيراد، مشيدا بدور البنك في تعزيز التجارة البينية بين الدول الأفريقية، وتفعيل اتفاقية التجارة الحرة القارية.

وأكد عبد العاطي حرص الجانب المصري على تعزيز التعاون مع البنك الأفريقي للتصدير والاستيراد في هذا السياق، هذا إلى جانب إمكانية تنويع أطر التعاون القائمة بين مصر والبنك في الفترة المقبلة، وإيلاء قدر أكبر من التركيز على مسألة حشد التمويل لتنفيذ أجندة التنمية القارية عام ٢٠٦٣.

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