حوادثها كتير.. حماية المستهلك يحذر المواطنين من شراء هذه السيارات

أعلن جهاز حماية المستهلك، في إطار حرصه على متابعة القضايا المتعلقة بأمن وسلامة المواطنين، أنه قام بمخاطبة الشركة الدولية – غبور، وكيل سيارات "شيري" و"هيونداي" في مصر، للإفادة بموقف السيارات التي تعرضت للتلف جراء حادث تصادم وقع على الطريق الصحراوي أمام مزارع الريف الأوروبي، حيث إن الحادث أسفر عن تضرر عدد من السيارات الجديدة المحملة على شاحنة نقل تابعة للشركة.

استجابة الشركة الدولية – غبور

في ردها على الجهاز، أكدت الشركة الدولية – غبور أنها ملتزمة بعدم إعادة طرح السيارات المتضررة في السوق بأي شكل من الأشكال، مشددة على أن هذه السيارات لن تباع لدى التوكيلات، الموزعين المعتمدين، أو في معارض السيارات، ونرصد لكم كل ما يتعلق بقرار جهاز حماية المستهلك عبر الموجز.

كما أوضحت الشركة تفاصيل السيارات المتضررة وأرقام الشاسيه الخاصة بها:

طراز Chery: TIGGO 4 PRO - شاسية CA8C42CB0SA100054 ARRIZO 5 - شاسية CA8CC2CBXSP105326 ARRIZO 5 - شاسية CA8CC2CB6SP105307 ARRIZO 5 - شاسية CA8CC2CB3SP210628

طراز TIGGO: TIGGO 8 - شاسية CA8C82C80SA301344 TIGGO 8 - شاسية CA8C82CB7SA301406

طراز HYUNDAI: ELANTRA AD - شاسية CABD84BC3SP601882 ELANTRA AD - شاسية CABD74BC0SP401867



دور جهاز حماية المستهلك

أكد الجهاز أنه يراقب عن كثب الإجراءات التي ستتخذها الشركة المالكة للتأكد من عدم تداول السيارات التالفة في السوق المصري، كما شدد على التزامه باتخاذ كافة الخطوات اللازمة لضمان حماية المستهلكين من أي ممارسات قد تؤثر على سلامتهم أو حقوقهم.

التزام الجهاز بحماية حقوق المواطنين

وشدد جهاز حماية المستهلك على استمراره في متابعة الواقعة والتفاعل مع ما يتم تداوله عبر وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي. كما يلتزم باتخاذ الإجراءات الاستباقية لضمان حقوق المستهلكين والحفاظ على أمنهم وسلامتهم في جميع القضايا المشابهة.

ما هو جهاز حماية المستهلك

هو جهة حكومية مصرية تهدف إلى حماية حقوق المستهلكين وضمان توفير بيئة تجارية عادلة وآمنة لهم، فقد تأسس بموجب قانون حماية المستهلك رقم 67 لعام 2006، ويعمل تحت إشراف وزارة التموين والتجارة الداخلية.

مهام جهاز حماية المستهلك:

حماية حقوق المستهلكين

يعمل الجهاز على ضمان أن يحصل المستهلكون على السلع والخدمات المطابقة للمواصفات المتفق عليها، وأن تكون في حالة جيدة وآمنة.

الرقابة على الأسواق

يقوم الجهاز بمراقبة الأسواق للتأكد من التزام التجار والموردين بالقوانين واللوائح الخاصة بحماية المستهلك، مثل عدم فرض أسعار غير عادلة أو ممارسة الغش التجاري.

التحقيق في الشكاوى

يستقبل جهاز حماية المستهلك شكاوى المستهلكين بشأن السلع والخدمات، ويتخذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين الذين يتسببون في تضرر المستهلكين.

التوعية والتثقيف

يساهم الجهاز في نشر الوعي بين المستهلكين بشأن حقوقهم، كما ينظم حملات توعوية حول كيفية حماية أنفسهم من الممارسات التجارية غير العادلة.

إصدار العقوبات والتوجيهات

يملك جهاز حماية المستهلك صلاحية إصدار عقوبات بحق الشركات أو التجار الذين يثبت تورطهم في مخالفات تتعلق بحقوق المستهلك، مثل الغش أو التلاعب في الأسعار.

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