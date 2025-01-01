الآن كيفية تحميل تطبيق تليفوني telephony على الآيفون والاندرويد

تحميل تطبيق تليفوني telephony.. أطلقت مصلحة الجمارك المصرية تطبيق تليفوني telephony بهدف تسهيل عملية التحقق من حالة الهواتف المحمولة المستوردة إلى مصر، سواء كانت مسجلة قانونيًا أم لا، وذلك ضمن جهودها لتنظيم سوق الهواتف وضمان التوافق مع القوانين المحلية، وينشر لكم موقع "الموجز" خلال السطور التالية كافة التفاصيل.

يأتي تطبيق telephony في إطار تحسين إجراءات تسجيل الهواتف المحمولة المستوردة وتقديم خدمة فعّالة للمستخدمين وتجار الهواتف، وينشر لكم موقع "الموجز" خلال السطور التالية كيفية تحميل تطبيق تليفوني telephony على الآيفون والاندرويد.

تطبيق تليفوني telephony



تطبيق تليفوني telephony على الآيفون والاندرويد

ويتيح تطبيق تليفوني، الذي تم تطويره بالتعاون مع جهاز تنظيم الاتصالات، للمستخدمين التحقق من حالة أجهزتهم بشكل بسيط وسريع، يوفر التطبيق معلومات حول ما إذا كان الهاتف مسجلًا قانونيًا أو إذا كان قد تم تهريبه إلى البلاد، ما يسهم في الحد من تهريب الهواتف وحماية حقوق المستهلكين، ويمكن لمستخدمي أجهزة الأندرويد والآيفون تحميل تطبيق تليفوني بسهولة من خلال الروابط المتاحة على متاجر التطبيقات الخاصة بكل نظام تشغيل، ومن خلاله، يمكن للمستخدمين التأكد من الوضع القانوني لأجهزتهم، مما يعزز من الشفافية في السوق ويحسن من عمليات البيع والشراء.

تأتي هذه الخطوة في إطار جهود الحكومة المصرية للحد من تهريب الهواتف المحمولة وتطبيق نظام "ضريبة المحمول" الذي يهدف إلى زيادة الإيرادات وتقليل التهرب الضريبي، كما يساهم التطبيق في تسهيل إجراءات الفحص وضمان تسجيل الأجهزة بشكل قانوني، ما يسهم في مكافحة المخالفات ويضمن حقوق المستهلكين.



تحميل تطبيق تليفوني Telephony

- app download للأندرويد والآيفون

-رابط تنزيل تطبيق تليفوني Telephony app للأندرويد من خلال جوجل بلاي عبر الضغط هنــــــــــــــــــــــا

-رابط تحميل تطبيق تليفوني Telephony app لهواتف الآيفون من خلال أب ستور عبر الضغط هنــــــــــــــــــــــا

ما هي الأجهزة المشمولة بضرائب المحمول؟

القرار يطبق على جميع الهواتف المحمولة المستوردة، سواء كانت جديدة أو مستعملة، باستثناء الحالات التالية: الهواتف التي تم تفعيلها في مصر قبل تاريخ 1 يناير 2025، الأجهزة المباعة بضمان محلي من الوكلاء المعتمدين، حيث تكون الضرائب قد دُفعت مسبقًا

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