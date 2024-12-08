وداعًا للآيفون.. هاتف محمول بسيط لكبار السن وسعره بـ3700 جنيه

هاتف محمول بسيط لكبار السن.. يبحث الكثير من كبار السن عن هاتف محمول بسيط وسهل الاستخدام يلبّي احتياجاتهم الأساسية، بعيدًا عن الهواتف الذكية المتقدمة مثل الأيفون التي قد تكون معقدة أو مرتفعة التكلفة.

وتُعتبر الهواتف المصممة خصيصًا لهذه الفئة من المستخدمين خيارًا مثاليًا، إذ يوجد هاتف محمول بسيط لكبار السن يركز على الوظائف الأساسية مثل الاتصال وإرسال الرسائل، مع تصميم يراعي سهولة الاستخدام.

هاتف محمول بسيط لكبار السن

هاتف محمول بسيط لكبار السن

يأتي ذلك تزامنًا مع قرار تطبيق واتس آب WhatsApp، المملوك لشركة "ميتا"، بالتوقف عن دعم بعض إصدارات آيفون والتي تعمل بنظام iOS قديما، ويرجع ذلك لأنه يحتاج إلى استخدام أدوات وتقنيات جديدة موجودة في آخر تحديثات نظام آبل.

ومن المرتقب أن يتوقف تطبيق الدردشة الأشهر عن دعم إصدارات محددة من هواتف آيفون بدءا من 5 مايو 2025، وسيؤثر هذا القرار على أجهزة آيفون iPhone 5s و6 و6 Plus، حيث يمكن لهذه الطرازات تشغيل تحديث iOS 12.5.7 فقط، والذي لن يعمل مع واتس آب بداية من العام المقبل.

ويأتي هاتف محمول بسيط لكبار السن بأسعار اقتصادية تناسب الميزانيات المحدودة، مما يجعلها متاحة لعدد كبير من المستهلكين.

ولهذا، الموجز يرصد لكم هاتف محمول بسيط لكبار السن وهو هاتف TTfone TT970 المخصص للمسنين ويتميز بالآتي:

هاتف TTfone TT970

يعد خيارًا ممتازًا لكبار السن والذين يبحثون عن تجربة هاتف محمول مبسطة دون تعقيدات الهاتف الذكي

هاتف 4G قابل للطي مزود بشاشتين

يبلغ قياس الشاشة الخارجية 1.8 بوصة والشاشة الداخلية 2.8 بوصة

يوجد به زر SOS كبير مخصص في الخلف يمكن تهيئته للاتصال بأي رقم هاتف في حالات الطوارئ.

يعمل الهاتف بنظام التشغيل أندرويد

قادر على دعم تطبيق واتس آب، إلى جانب بعض التطبيقات مثل فيسبوك والبريد الإلكتروني

يحتوي على كاميرا خلفية بدقة 8 ميجابكسل وكاميرا سيلفي.

ببطارية تدوم لبضعة أيام، تبلغ تكلفة TT970 حوالي 160 دولار (أي ما يعادل 7.990 جنيها ).

هاتف محمول بسيط لكبار السن

كما يوجد أيضًا هاتف Emporia TOUCHsmart، الذي يعد ضمن الهواتف المناسبة لكبار السن ومن مزاياه الآتي:

هاتف Emporia TOUCHsmart

ذو الطراز الصدفي بنظام Android Go.

تم تثبيت تطبيق واتس آب مسبقا على هذا الهاتف.

هاتف صغير الحجم وخفيف الوزن لسهولة الحمل.

يدعم الشاشة الصغيرة مقاس 3.25 بوصة خاصية اللمس.

يحتوي الهاتف على كاميرا خلفية بدقة 8 ميجابكسل وكاميرا سيلفي بدقة 2 ميجابكسل.

يدعم إجراء مكالمات الصوت والفيديو على واتس آب.

ويحزم الهاتف بطارية بسعة 1400 مللي أمبير.

تبلغ تكلفة الهاتف حوالي 200 دولار (أي ما يعادل 9988 جنيها).

ويوجد هاتف Cat S22 الي يدخل ضمن سلسلة هاتف محمول بسيط لكبار السن ومن مزاياه الآتي:

هاتف Cat S22

ذو التصميم القابل للطي بتصميم متين يدعم المعايير العسكرية MIL-STD-810H.

حاصل على تصنيف IP68 للحماية من الغبار والماء

يعمل هذا الجهاز بنظام Android Go.

يأتي مع شاشة صغيرة مقاس 2.8 بوصة.

توفر مجموعة شرائح Snapdragon 215، المقترنة بذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 2 جيجابايت ومساحة تخزين تبلغ 16 جيجابايت.

طاقة كافية للحفاظ على تشغيل التطبيقات بسلاسة دون أي تأخير كبير.

يأتي مزودًا ببطارية بقوة 2000 مللي أمبير في الساعة تدوم لبضعة أيام في الاستخدام العادي وحتى أكثر من وضع الاستعداد.

يتوافر هذا الهاتف مقابل سعر 75 دولار (أي ما يعادل 3700 جنيها).

علمًا أن بعض هذه الهواتف تُوفر ميزات إضافية مفيدة، مثل خاصية الاتصال السريع بالطوارئ، ووجود راديو مدمج، وكشاف إضاءة، ما يجعلها عملية ومريحة في نفس الوقت، وتتوفر هذه الأجهزة في الأسواق المحلية بأسعار تنافسية تبدأ من بضع مئات من الجنيهات، ما يعزز من إمكانية اقتنائها بسهولة.

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