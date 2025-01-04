ياتري هتشتريه بكام.. أسعار الهواتف بعد الرسوم الجديدة

في خطوة تهدف للسيطرة على ظاهرة التهريب التي أثرت سلبًا على السوق المصري، فرضت الحكومة المصرية رسومًا ضريبية تصل إلى 38% على الهواتف المحمولة المستوردة.

وفي السطور القادمة يرصد لكم موقع "الموجز" أسعار الهواتف بعد الرسوم الجديدة .

القرار الذي أثار جدلًا واسعًا بين المستهلكين والتجار على حد سواء، جعل السؤال الأكثر ترددًا بين المصريين: "يا ترى هشتريه بكام؟".

ضريبة جديدة لتعزيز السيطرة على السوق

وفقًا للإحصائيات، تم تهريب أكثر من 80% من أجهزة الآيفون إلى مصر خلال عام 2023. هذا الرقم دفع السلطات إلى إحكام قبضتها على عمليات الاستيراد وفرض ضريبة إضافية على الهواتف المستوردة، مع السماح لكل مسافر بإدخال هاتف واحد فقط للاستخدام الشخصي.

أسعار هواتف سامسونج بعد فرض الرسوم

مع تطبيق الضريبة الجديدة، شهدت هواتف سامسونج ارتفاعًا ملحوظًا في أسعارها:

Samsung Galaxy A15: 9490 جنيهًا.

Samsung Galaxy A05: 7280 جنيهًا.

Samsung Galaxy M22: 7800 جنيه.

Samsung Galaxy A03s: 6240 جنيهًا.

Samsung Galaxy A02: 5200 جنيه.

Samsung Galaxy Note 20: 20150 جنيهًا.

Samsung Galaxy A10s: 2210 جنيهات.

Samsung Galaxy Note 8: 11570 جنيهًا.



أسعار الآيفون بعد الرسوم الجديدة

لم تسلم هواتف آيفون من تأثير القرار، إذ جاءت أسعارها على النحو التالي:

آيفون 15: 44 ألف جنيه.

آيفون 15 برو: 71 ألف جنيه.

آيفون 15 برو ماكس: 76 ألف جنيه.

آيفون 16: 57 ألف جنيه.

آيفون 16 بلس: 65 ألف جنيه.

آيفون 16 برو: 81 ألف جنيه.

آيفون 16 برو ماكس: 90 ألف جنيه.



أسعار هواتف شاومي في ظل الضريبة

جاءت هواتف شاومي بأسعار متفاوتة بعد تطبيق الرسوم:

Xiaomi Redmi Note 11 Pro 5G: 17 ألف جنيه.

Xiaomi Poco X6: 6300 جنيه.

Redmi Go: 1800 جنيه.

Xiaomi Redmi 9C: 5600 جنيه.

Xiaomi Redmi 8: 2700 جنيه.

Xiaomi Redmi 7: 2808 جنيهات.

Xiaomi Redmi S2: 3800 جنيه.



ما بين التهريب والضريبة: هل يتأثر السوق المحلي؟

في ظل هذه الأسعار الجديدة، يبقى التساؤل قائمًا: هل ستتمكن هذه الإجراءات من تحقيق الهدف المنشود بإحكام السيطرة على السوق، أم ستؤدي إلى تغييرات جذرية في عادات الشراء لدى المستهلكين؟

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