تفعيل شريحة eSIM في هواتف آيفون: المزايا والخطوات.. اعرف التفاصيل

تعد تقنية الشريحة الإلكترونية (eSIM) واحدة من الابتكارات الحديثة التي غيرت مفهوم استخدام شرائح الاتصالات التقليدية، وتتميز هذه التقنية بسهولة الاستخدام والأمان العالي، ما يجعلها خيارًا مفضلًا للعديد من المستخدمين، في هذا التقرير توضح الموجز، سنتعرف على مفهوم الشريحة الإلكترونية وكيفية تفعيلها على هواتف آيفون، بالإضافة إلى أبرز مميزاتها.

ما هي الشريحة الإلكترونية eSIM؟

الشريحة الإلكترونية أو eSIM، هي اختصار لـ "Embedded SIM"، وتعني شريحة مدمجة داخل الهاتف، تعمل على تخزين بيانات الاتصال والملفات بشكل رقمي، وعلى عكس الشرائح التقليدية، تتيح لك الـ eSIM التحكم الكامل في إعدادات الخطوط وتفعيلها أو تعطيلها مباشرة من هاتفك دون الحاجة إلى تغيير الشريحة يدويًا.

مزايا استخدام الشريحة الإلكترونية

تتمتع شريحة eSIM بالعديد من المزايا التي تجعلها تبرز كخيار تقني مبتكر:

1. سهولة التبديل بين الشبكات: يمكن للمستخدم الانتقال بين شبكات الاتصالات بسهولة دون الحاجة إلى تغيير الشريحة فعليًا.



2. أمان البيانات: تتيح الـ eSIM إمكانية تشفير بيانات الاتصال، مما يعزز من أمان المستخدمين.



3. مرونة الاستخدام: يمكن استخدامها مع مختلف الأجهزة التي تدعم تقنية الـ eSIM، ومع التطور التقني، يُتوقع دعمها على نطاق أوسع للهواتف الذكية.

شريحة eSIM

خطوات تفعيل شريحة eSIM على هواتف آيفون

بحسب موقع شركة آبل، يمكن تحويل الشريحة التقليدية إلى شريحة إلكترونية على هواتف آيفون في حال دعم شركة الاتصالات لهذه التقنية. فيما يلي خطوات التفعيل:

1. الدخول إلى الإعدادات:

افتح تطبيق الإعدادات في هاتف آيفون، ثم اختر خيار "خلوي".



2. اختيار تحويل الشريحة:

اضغط على "تحويل إلى شريحة إلكترونية". إذا لم يظهر هذا الخيار، فهذا يعني أن شركة الاتصالات لا تدعم التقنية.



3. التواصل مع شركة الاتصالات:

في حال عدم وجود خيار التحويل، يمكنك الاتصال بشركة الاتصالات وطلب تفعيل الشريحة الإلكترونية باستخدام رمز QR أو خاصية "تفعيل شركة الاتصالات للشريحة الإلكترونية" (eSIM Carrier Activation).



4. إكمال التفعيل:

اضغط على "تحويل الخطة الخلوية".

انتظر حتى يتم تفعيل الشريحة الإلكترونية.

قم بإلغاء تفعيل الشريحة القديمة وإزالتها من الهاتف.

أعد تشغيل الهاتف.

5. إدخال البيانات يدويًا:

إذا كنت بحاجة لإدخال بيانات الشريحة الإلكترونية يدويًا، اتبع الخطوات التالية:

انتقل إلى الإعدادات.

اختر "خلوي" أو "البيانات الخلوية".

اضغط على "إضافة باقة خلوية".

أدخل التفاصيل يدويًا من أسفل الشاشة.



هل تعمل الشريحة الإلكترونية على الهواتف الأخرى؟

حتى الآن، تعمل تقنية الشريحة الإلكترونية بشكل رئيسي على هواتف آيفون، ولكن من المتوقع أن تتوسع لتشمل الهواتف الأخرى، خاصةً مع انتشار دعم شبكات الجيل الخامس (5G).

تقنية الشريحة الإلكترونية eSIM تمثل نقلة نوعية في عالم الاتصالات، حيث تقدم مزايا الأمان والمرونة وسهولة الاستخدام، إذا كنت تمتلك هاتف آيفون وترغب في تجربة هذه التقنية، يمكنك اتباع الخطوات المذكورة أعلاه لتفعيلها بكل سهولة.

إقرأ ايضا

أسعار وأماكن بيع شريحة eSIM الجديدة في مصر

أسعار شرائح الاتصالات الإلكترونية eSIM للعملاء في الفروع

