أسعار وأماكن بيع شريحة eSIM الجديدة في مصر

شريحة eSIM الجديدة.. تتيح للمستخدمين تشغيل خدمات الاتصال دون الحاجة إلى استخدام الشرائح التقليدية المادية، وبدلاً من ذلك، يتم تثبيت الشريحة الرقمية مباشرة في الهاتف الذكي أو الجهاز المدعوم، مما يوفر مرونة وكفاءة أعلى للمستخدمين.

تتميز شريحة eSIM الجديدة بسهولة الاستخدام، حيث يمكن للمستخدم تفعيلها عن بُعد دون الحاجة إلى زيارة مراكز الخدمة، مما يقلل من الوقت والجهد المبذولين، كما تدعم هذه التقنية إمكانية تشغيل أكثر من رقم على نفس الجهاز، مما يجعلها خيارًا مثاليًا للأشخاص الذين يحتاجون إلى أرقام متعددة للعمل أو الاستخدام الشخصي.

شريحة eSIM الجديدة

الموجز ينقل عبر التقرير التالي كل ما تريد معرفته عن أماكن بيع شريحة eSIM الجديدة في مصر، فمع اعتماد هذه التقنية في السوق المصري، تتجه شركات الاتصالات إلى تعزيز خدماتها الرقمية لمواكبة الاحتياجات المتزايدة للمستخدمين.

وتوفر شريحة eSIM تجربة اتصال أكثر تطورًا ومرونة، مما يساهم في تحسين تجربة العملاء ودعم التحول الرقمي في البلاد، وبالتالي هذا الابتكار يمثل خطوة هامة نحو مستقبل أكثر ذكاءً في قطاع الاتصالات، حيث تتوافق eSIM مع توجهات التكنولوجيا العالمية وتسهم في تقليل استخدام المواد البلاستيكية، مما يعزز من جهود الاستدامة البيئية.

وتشتمل أماكن بيع شريحة eSIM الجديدة في مصر، من خلال فروع we الآتي:

أماكن بيع شريحة eSIM الجديدة في مصر

فرع كونكورد التجمع: مول كونكورد - جنوب ش التسعين، التجمع الخامس - القاهرة الجديدة.

فرع مدينة نصر: 80 ش مكرم عبيد مدينة نصر أمام مسجد الإيمان.

فرع المعادى: المعادي- 7/8 شارع النصر رقم 4.

فرع شبرا: 101 شارع خلوصى شبرا.

ومن أماكن بيع شريحة eSIM الجديدة أيضًا الآتي:

شريحة eSIM الجديدة

أماكن بيع شريحة eSIM الجديدة

فرع داون تاون التجمع: بالتجمع الخامس في الداون تاونshop number S2-30

فرع وادي دجلة: سور نادي وادي دجله داخل مجموعه كافيات District

فرع الدقى: 94 شارع التحرير الدقي.

فرع داندى مول: داندي مول-الدور الأول-محل رقم 208.

فرع سنترال المهندسين: ش احمد عرابى بجوار عمر افندى.

فرع مول مصر: في مول مصر shop number- B053 .

فرع تيفولي: تيفولى الشيخ زايد.

سنترال الشيخ زايد 1: الحي الخامس المجاورة الاولي -ش الحرية.

فرع داون تاون الاسكندرية: منطقة الداون تاون - طريق القاهرة إسكندرية الصحراوي - أمام مستشفى الشرطة.

فرع سموحة: 15 شارع ادمون فيرمون سموحة.

فرع ميامي: 568 طريق الكورنيش - سيدي بشر - بعد فندق رمادا - بجوار مقهى العزيزية.

فرع العجمى ستار: العجمى - الهانوفيل - طريق إسكندرية - مطروح - بوابة رقم 8.

فرع سان ستيفانو مول: الفرع الموجود في سان ستيفانو مول.

فرع العبور: محل 120 & 121 بالمركز التجاري جولف سيتي مول متفرع من طريق حسني مبارك - متفرع من طريق مصر إسماعيلية الصحراوي.

أما فيما يتعلق بـ أسعار شريحة الاتصالات المُدمجة eSIM فهي كالتالي:

أسعار شريحة الاتصالات المُدمجة eSIM

330 جنيهًا عند شراء خط جديد.

270 جنيهًا عند استبدال الشريحة.

علمًا أن شريحة eSIM الجديدة متاحة لعملاء الموبايل (الشركات) في حالة استبدال الشريحة فقط، ويتم تفعيل الشريحة من خلال رمز QR، الذي يتم الحصول عليه من خلال زيارة أقرب فرع من فروع WE.

وتُقدم الخدمة فقط على الأجهزة الذكية التي تدعم تقنية eSIM، والسعر يشمل ضريبة القيمة المضافة.

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