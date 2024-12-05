رئيس هيئة ضمان الجودة والاعتماد يعلن تفاصيل الإطار الوطني للمؤهلات المصرية

أعلن الدكتور علاء عشماوي، رئيس هيئة ضمان الجودة والاعتماد عن إطلاق منصة الإطار الوطني للمؤهلات بعد انتهاء مناقشات مجلس النواب عليه، وموافقة مجلس الوزراء.

وقائع المؤتمر الصحفي لرئيس هيئة الجودة

وأكد عشماوي خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم وحضره الموجز، أن الإطار الوطني للمؤهلات هو وسيلة للتصنيف وإدارج المؤهلات المصرية في قاعدة بيانات تكون مناظرة على مستوى الدول الأخرى، مشيرا إلى أن الإطار الوطني من شأنه أن يسهل على الخريج الانتقال من دولة إلى أخرى سواء بغرض الدراسة او العمل وبسهوله يتم دمجه مع المؤهل المناظر له في الدولة الأخرى.

وأوضح عشماوي انه سيتم تحديث أطر المؤهلات المصرية بما يتسق مع الذكاء الاصطناعي، والمسار التكنولوجي.

وكشف عشماوي عن أن المسار الدراسي يتضمن المعارف والمهارات والجدارات المطلوبة في كل مرحلة تعليمية من الابتدائية حتي الدكتوراه، كما يضع الإطار مواصفات لكل مرحلة في المعارف و المهارات.

ولفت إلى أنه على الجهة المانحة للمؤهل عليها أن تقدم للهيئة للتتأكد الهيئة أنها مستوفية مواصفات المستوي في الاطار لهذا المؤهل وبعد ذلك يتم إدراج المؤهل في منصة المؤهلات المصرية ويجب أن يكون مرخص لهذا المؤهل من الجهة المانحة ومستوفي للمواصفات في الاطار الوطني للمؤهلات ويتم ادراجة عبر المنصة الالكترونية للمؤهلات، مؤكدا أن الجهات التي تمنح مؤهلات دولية غير مصرية مثل أفرع الجامعات الأجنبية في مصر، عليها أن تتقدم بطلب موائمة مع الإطار المصري وسيتم مناظرتها ووضعها علي المنصة.

تفعيل منظومة اعتماد المؤسسات التدريبية

وأكد رئيس الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، أن الهيئة تقوم الآن ببدء تفعيل منظومة اعتماد المؤسسات والمراكز التدريبية وهي المؤسسات تمنح مؤهلات مصغرة.

وأعلن أنه سيتم اعتمادها لضمان جودة هذه المؤهلات الممنوحة ، كاشفا عن الإصدار الأول لمعايير اعتماد مؤسسات التدريب

والذي وافق مجلس الإدارة علي بدء طرحه للاعتماد التجريبي لبعض الكيانات التدريبية مثل قطاع التدريب بوزارة الداخلية وعدة جهات تدريبية تابعة للوزارات الأخرى والجامعات.

مشيرا إلى أن اهم ملامح هذه المعايير تشمل التخطيط والحوكمة في المؤسسة ونظم الإدارة، بالإضافة إلى التخطيط واليات التخطيط والمتابعة والتنمية المهنية ومعيار التطوير والتحسين المستمر للمؤسسة وبرامجها والقياس والتطوير ومعيار مدي استعانة المؤسسة التدريبية بمدربين مؤهلين وذوي كفاءة.

واوضح أن فحص ملفات المدربين بتلك المراكز هو معيار للمتدرب، كما يجب أن يكون هناك شروط ومواصفات للمتدرب للحصول علي الدورة التدريبية، ومن ضمن المعايير أن يكون لدي المؤسسة موارد مالية وبنية تحتية تضمن تدريب جيد.

وأكد عشماوي أن الهيئة بدأت الاستعانة ببعض المؤسسات التدريبية للمشاركة في زيارات المراجعة لتقييم الإصدار الأول لمعايير اعتماد مؤسسات التدريب ومن المستهدف انه في يونيو 25 20 سيتم إعلان المعايير النهائية و يتم فتح باب الاعتماد لكافة مؤسسات التدريب

كما اكد ان الهيئة توصلت لاتفاق مع وزارة الخارجية للاعتراف بختم الهيئة للتصديق من وزارة الخارجية وتوثيقها بوازرة الخارجية.

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