هواتف محمولة سيتوقف فيها تطبيق واتس آب الشهر المقبل

أصدرت شركة ميتا بيانًا أعلنت فيه عن توقف تطبيق واتس آب عن العمل على الهواتف المحمولة التي تعمل بأنظمة أندرويد القديمة، خاصة نظام Android KitKat أندرويد 4.4، اعتبارًا من الأول من يناير المقبل، ونسرد لكم التفاصيل عبر الموجز.

هواتف محمولة سيتوقف فيها تطبيق «واتس آب»

أوضحت الشركة أن نظام أندرويد كيت كات، الذي أطلق لأول مرة عام 2013 مع هاتف Nexus 5، يعد أحد أقدم إصدارات شركة جوجل، مشيرة إلى أن تطبيق واتس آب، مثل غيره من التطبيقات، يشهد تطورًا مستمرًا لتقديم مزايا حديثة تتطلب أجهزة متطورة، لذلك، لم يعد بالإمكان دعم الهواتف القديمة التي تعجز عن مواكبة هذه الابتكارات.

الهواتف التي ستتأثر

من بين الأجهزة التي لن يعمل عليها تطبيق واتس آب بعد هذا التاريخ:

هواتف سامسونج: Galaxy S3، Galaxy Note 2، Galaxy S4 Mini.

هواتف موتورولا: Moto G.

هواتف HTC: One X، One X+.

هواتف سوني: Xperia Z، Xperia SP، Xperia T، Xperia V.

هواتف إل جي: Optimus G، Nexus 4، G2 Mini.

الابتكارات الحديثة التي أدت للتغيير

أكدت ميتا أن الهواتف القديمة لا تتوافق مع الابتكارات الحديثة في التطبيق، مثل ميزة Meta AI، التي أضيفت مؤخرًا لتعزيز تجربة المستخدم.

نصيحة للمستخدمين

نصحت الشركة مستخدمي الأجهزة القديمة المذكورة بأخذ نسخة احتياطية من بياناتهم عبر واتس آب ونقلها إلى أجهزة أحدث للحفاظ على بياناتهم، قبل الأول من يناير 2025.

جدير بالذكر أن هذه ليست المرة الأولى التي يتوقف فيها واتس آب عن العمل على أجهزة قديمة؛ ففي عام 2020، توقف التطبيق عن دعم الأجهزة التي تعمل بنظام Android 2.3.7 أو أقدم، وiOS 8.

واتساب يطلق تحديثًا جديدًا يعزز الخصوصية ويدعم إدارة الحسابات المتعددة

أعلن تطبيق واتساب عن إطلاق تحديث جديد يُقدم ميزة مبتكرة تمنح المستخدمين سيطرة أكبر على مزامنة جهات الاتصال، إلى جانب دعم إدارة حسابات متعددة على نفس الجهاز، هذا التحديث خطوة جديدة لتحسين تجربة المستخدمين الشخصية والمهنية، وهو متاح حاليًا كإصدار تجريبي لنظام أندرويد (2.24.18.14) عبر برنامج Google Play Beta.

حماية اتساب من الاختراق

ميزات مزامنة جهات الاتصال في التحديث الجديد

تقدم الميزة الجديدة عدة أدوات تُمكّن المستخدمين من إدارة جهات الاتصال بشكل أكثر خصوصية ومرونة:

تخصيص جهات الاتصال لكل حساب

يمكن لكل حساب على واتساب الاحتفاظ بقائمة مستقلة من جهات الاتصال، ما يُسهل الفصل بين الحياة الشخصية والمهنية.

تعطيل المزامنة لحسابات معينة

يتيح التحديث إمكانية تعطيل المزامنة التلقائية لحساب معين، مما يمنح المستخدمين سيطرة كاملة على بياناتهم.

إدارة حسابات متعددة

يدعم الآن استخدام حسابات واتساب متعددة على نفس الجهاز، مما يجعل التطبيق أكثر ملاءمة للمستخدمين الذين يحتاجون إلى إدارة حسابات شخصية ومهنية على جهاز واحد.

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