كيف تحمي حسابك على الواتس آب من الاختراق ؟ إليك الخطوات

تطبيق الواتس آب هو من أكثر تطبيقات المراسلة الفورية استخدامًا حول العالم، مما يجعله هدفًا جذابًا للقراصنة والمخترقين لحماية حسابك على واتس آب من الاختراق، يجب اتباع بعض الإجراءات الاحترازية والتحلي بحذر.

يقدم لكم موقع الموجز أهم النصائح لحماية حسابك على واتساب اب، من أجل الحفاظ على الخصوصية والأمان.

كيف تحمي حسابك على واتس آب من الاختراق؟

- تفعيل المصادقة بخطوتين

تعتبر هذه الميزة هي أقوى دفاع لحسابك عند تفعيلها، ستحتاج إلى إدخال رمز PIN إضافي كلما قمت بتسجيل الدخول إلى واتساب من جهاز جديد.

كيفية التفعيل: اذهب إلى الإعدادات > الحساب > التحقق بخطوتين.

- تحديث التطبيق باستمرار

تعمل تحديثات واتساب على إصلاح الثغرات الأمنية التي قد يستغلها المخترقون تأكد من تحديث تطبيقك إلى أحدث إصدار.

- انتبه لروابط التحميل المزيفة

لا تنقر على أي روابط مشبوهة تدعي أنها توفر ميزات جديدة لواتساب هذه الروابط قد تحتوي على فيروسات أو برامج ضارة.

حماية الحساب على واتس

- لا تشارك معلوماتك الشخصية

تجنب مشاركة رمز التحقق المكون من ستة أرقام مع أي شخص، حتى لو ادعى أنه من واتساب.

- استخدم كلمة مرور قوية لهاتفك

كلمة مرور قوية تجعل من الصعب على أي شخص الوصول إلى هاتفك واختراق حسابك.

- تجنب شبكات الواي فاي العامة غير المشفرة

-قد يكون من السهل على المخترقين اعتراض اتصالك بشبكة واي فاي عامة غير مشفرة.

- لا تثبت تطبيقات غير موثوقة

التطبيقات غير الرسمية قد تحتوي على برامج ضارة يمكنها الوصول إلى بياناتك.

- تحقق من الأجهزة المرتبطة بحسابك

قم بفحص قائمة الأجهزة المرتبطة بحسابك بانتظام والتأكد من عدم وجود أجهزة غير معروفة.

- احذر من رسائل الاحتيال

لا ترد على رسائل نصية أو رسائل بريد إلكتروني تطلب منك معلومات شخصية حساسة، مثل كلمة مرور حسابك أو رقم بطاقتك الائتمانية.

- استخدم ميزة "حظر" بشكل فعال

إذا كنت تتلقى رسائل مزعجة أو تهديدات، قم بحظر تلك الأرقام.

علامات تدل على اختراق واتس اب

- جلسة نشطة من جهاز غير معروف.

- إرسال رسائل غير مرغوب فيها.

- ظهور رسالة عشوائية من جهات اتصال غير معروفة.

حماية اتساب من الاختراق



ماذا تفعل إذا تعرض حسابك للاختراق؟

قم بتقديم تقرير عن الاختراق إلى واتساب.

قم بتغيير كلمة مرور هاتفك لمنع الوصول غير المصرح به.

أبلغ أصدقائك وعائلتك بأن حسابك قد تعرض للاختراق حتى لا يقعوا ضحية للاحتيال.



كيفية تفعيل سياسة الحماية في الواتس اب

قم بإنشاء نسخة احتياطية من محادثاتك بانتظام.

كن حذرًا عند استخدام واتساب ويب أو واتساب ديسكتوب.

لا تقم بتنزيل واتساب من مصادر غير موثوقة.

باتباع هذه النصائح، يمكنك حماية حسابك على واتساب بشكل فعال وتجنب الوقوع ضحية للاختراق تذكر أن الأمن الرقمي مسؤولية مشتركة، لذا يجب أن تكون دائمًا حذرًا عند استخدام الإنترنت.

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