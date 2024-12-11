فيس بوك واتساب.. عطل تقني يضرب تطبيقات ميتا عالميًا

تعطل خدمات فيسبوك وواتساب وإنستجرام.. شهدت تطبيقات شركة "ميتا"، بما في ذلك فيسبوك، واتساب، وإنستجرام، عطلًا مفاجئًا مساء اليوم، 11 ديسمبر 2024، وأبلغ المستخدمون في مناطق مختلفة حول العالم عن صعوبة في استخدام التطبيقات، حيث لم يتمكن البعض من تسجيل الدخول أو إرسال واستقبال الرسائل، بينما أبلغ آخرون عن بطء شديد في تحميل الصفحات، ويستعرض الموجز تفاصيل العطل.

تفاصيل العطل وتأثيره على المستخدمين

وفقًا لتقارير تقنية ومتابعات المستخدمين على منصات مثل "Downdetector"، فإن العطل أثر على ملايين المستخدمين عالميًا، تضمنت الشكاوى تعذر إرسال واستقبال الرسائل عبر واتساب، توقف مفاجئ لتغذية الأخبار على فيسبوك، ومشكلات في تحميل الصور والفيديوهات على إنستجرام. لم يقتصر الأمر على الهواتف الذكية فقط، بل امتد أيضًا إلى الأجهزة المكتبية.

استجابة شركة ميتا

حتى الآن، لم تصدر شركة ميتا بيانًا رسميًا يوضح أسباب العطل أو الموعد المتوقع لإصلاحه، وتعد هذه ليست المرة الأولى التي تواجه فيها الشركة مشكلات تقنية مشابهة، حيث شهدت الأعوام الأخيرة عدة أعطال واسعة النطاق أثارت استياء المستخدمين عالميًا.

تحليل أولي وأسباب محتملة

يُرجح أن يكون سبب العطل مشاكل تقنية في الخوادم أو تحديثات برمجية غير مستقرة. عادةً ما تؤدي هذه النوعية من الأعطال إلى توقف جزئي أو كلي في خدمات الشركة، مما يدفع الخبراء للتساؤل حول جاهزية البنية التحتية التكنولوجية لشركة ميتا.

تأثير العطل على الشركات والأفراد

بالإضافة إلى التأثير الشخصي على المستخدمين، تضررت العديد من الشركات التي تعتمد على هذه التطبيقات في عملياتها اليومية، بما في ذلك خدمات التواصل مع العملاء والتسويق الإلكتروني.

ما الذي يمكن للمستخدمين فعله؟

إذا كنت من بين المتأثرين بهذا العطل، يمكنك تجربة تحديث التطبيقات أو إعادة تشغيل الجهاز، وفي حال استمرار المشكلة، يوصى بالانتظار حتى تعلن الشركة رسميًا عن حل المشكلة.

اقرأ أيضًا:

لجنة الرقابة في "ميتا" تطالب بعدم حذف عبارة داعمة للفلسطينيين



شركة ميتا تكشف عن مفاجأة غير متوقعها لمستخدميها.. ما هي؟

