شركة ميتا تكشف عن مفاجأة غير متوقعها لمستخدميها.. ما هي؟

شركة ميتا تكشف عن مفاجأة لمستخدميها.. تعتزم شركة ميتا، المالكة لمنصتي فيس بوك وإنستجرام، لدمج أصوات المشاهير في مساعد رقمي محادثي يبدو أمرًا مثيرًا للاهتمام، وهذه الخطوة قد تساعد في جعل التفاعل مع المساعد أكثر متعة وواقعية للمستخدمين، ومع ذلك، هناك بعض القضايا التي ينبغي أخذها في الاعتبار.

مفاجأة غير متوقعها لمستخدمي شركة ميتا

تحرص شركة ميتا على توفير الخصوصية والموافقة، لذلك تحتاج للحصول على موافقة المشاهير قبل استخدام أصواتهم في المساعد الرقمي، وسيكون من المهم الحفاظ على خصوصية المستخدمين وضمان عدم استخدام البيانات بطرق غير مصرح بها.

وتأكد شركة ميتا دقة وموثوقية الأصوات المستخدمة، حتى لا يؤدي ذلك إلى تشويه سمعة المشاهير أو إساءة استخدامها، سوف يكون هناك قضايا حول حقوق الملكية الفكرية التي يجب معالجتها بعناية.

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مع ظهور التفاعلات، من أجل تطوير المحادثية طبيعية المتعلقة بالمستخدمين مع أصوات المشاهير، وقد يتم معالجة هذه المخاوف بشكل مناسب، فقد يكون دمج أصوات المشاهير في مساعد رقمي محادثي خطوة مثيرة للاهتمام في تطوير تجارب المستخدم والتفاعل الطبيعي مع التقنية.



ميتا تستخدم مساعد رقمي بأصوات المشاهير

تستخدم شركة ميتا مساعد رقمي بأصوات المشاهير المعروفين، هناك بعض الملاحظات والاعتبارات الرئيسية حول هذه المبادرة، ومن بين هؤلاء المشاهير جودي دينش وأوكوافينا وكيجان مايكل كي، وقد تم إلغاء هذا المشروع بهدوء ولم تعد صفحات روبوتات الدردشة الخاصة بالمشاهير متاحة على Facebook وInstagram.



يتعرض المشاهير إلي قلق في هوليوود حول إمكانية فقدان وظائفهم بسبب هذه التقنيات المتطورة للمساعدين الرقميين القائمة على أصوات المشاهير. هناك بعض النقاط الرئيسية التي ينبغي مراعاتها

مشاهير هوليود واتفاقيات ميتا

عطلت المفاوضات بين الطرفين من قبل، لعدم الاتفاق على الشروط المهمة، وبالرغم من ذلك، قد استقرا على حد زمني، من أجل استخدام الأصوات المسجلة، حيث تستخدام لفترة محددة، مع تمديد الصفقات، مع قرب مدة نتهاء العقد، ولكن لا يزال ممثلو الممثلين يتطلعون إلى التفاوض بشأن حدود أكثر صرامة لضمان حماية حقوقهم

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