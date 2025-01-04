أسعار التليفونات المحمولة المستوردة في 2025 وصلت كام؟

تستمر أسعار التليفونات المحمولة المستوردة في مصر في الارتفاع خلال عام 2025، بسبب تطبيق الرسوم الضريبية الجديدة التي تصل إلى 38%. هذه الرسوم التي فرضتها الحكومة تهدف إلى تقليل ظاهرة تهريب الهواتف وتطبيق رقابة أكثر فعالية على السوق، مما يجعل المستهلكين يتساءلون عن تأثيرها على الأسعار، ونرصد لكم عبر الموجز أسعار التليفونات المحمولة المستوردة في 2025.

أسعار التليفونات المحمولة المستوردة في 2025

بموجب هذه الضريبة الجديدة، يُسمح للمواطنين بإدخال هاتف واحد معفى من الرسوم، بينما يخضع الهاتف الثاني للضريبة المقررة.

أسعار هواتف سامسونج بعد فرض الرسوم الضريبية

Samsung Galaxy A15: 9490 جنيه

Samsung Galaxy A05: 7280 جنيه

Samsung Galaxy M22: 7800 جنيه

Samsung Galaxy A03s: 6240 جنيه

Samsung Galaxy A02: 5200 جنيه

Samsung Galaxy Note 20: 20150 جنيه

Samsung Galaxy A10s: 2210 جنيه

Samsung Galaxy Note 8: 11570 جنيه

أسعار هواتف آيفون بعد فرض الرسوم الضريبية

iPhone 15: 44 ألف جنيه

iPhone 15 Pro: 71 ألف جنيه

iPhone 15 Pro Max: 76 ألف جنيه

iPhone 16: 57 ألف جنيه

iPhone 16 Plus: 65 ألف جنيه

iPhone 16 Pro: 81 ألف جنيه

iPhone 16 Pro Max: 90 ألف جنيه

هواتف آيفون

أسعار هواتف شاومي بعد فرض الرسوم

Xiaomi Redmi Note 11 Pro 5G: 17 ألف جنيه

Xiaomi Poco X6: 6300 جنيه

Xiaomi Redmi Go: 1800 جنيه

Xiaomi Redmi 9C: 5600 جنيه

Xiaomi Redmi 8: 2700 جنيه

Xiaomi Redmi 7: 2808 جنيه

Xiaomi Redmi S2: 3800 جنيه

من المتوقع أن تظل أسعار التليفونات المحمولة المستوردة في مصر تحت تأثير هذه الرسوم الضريبية في المستقبل القريب، ما يعكس تزايد التكلفة على المستهلك المصري، في الوقت نفسه، تواصل الحكومة العمل على مراقبة السوق للحد من التهريب وضمان وصول الأجهزة للمستحقين.

وتعكس زيادة أسعار التليفونات المحمولة المستوردة في 2025 التحولات الكبيرة التي تشهدها السوق المصرية نتيجة للسياسات الحكومية الجديدة، والتي تهدف في المقام الأول إلى مواجهة ظاهرة تهريب الأجهزة ودعم الاقتصاد الوطني.

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