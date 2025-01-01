أهم المعلومات عن ضرائب التليفونات المحمولة المستوردة وموعد التطبيق

ضرائب التليفونات المحمولة المستورة.. شهدت الأيام الأخيرة تزايدًا في تساؤلات المواطنين بشأن موعد تطبيق ضرائب التليفونات المحمولة المستوردة، وما إذا كان سيتم محاسبة أصحاب الهواتف القديمة المستوردة بأثر رجعي، وفي إطار ذلك.

حسمت شعبة المحمول الجدل حول قرار دفع ضرائب التليفونات المستوردة، حيث كشف محمد طلعت، رئيس شعبة المحمول باتحاد الغرف التجارية، عن مفاجأة تتعلق بتوقيت تنفيذ القرار، وينشر لكم موقع "الموجز" خلال السطور التالية كافة التفاصيل.



ضرائب التليفونات المحمولة المستوردة

كما أوضح محمد طلعت، رئيس شعبة المحمول باتحاد الغرف التجارية، أنه لم يتم تحديد موعد دقيق بعد لتطبيق ضريبة الهواتف المستوردة، مشيرًا إلى أنه لا توجد معلومات رسمية حول تاريخ تنفيذ القرار حتى الآن، مؤكدا، أن المواطنين الذين يحملون هواتف شخصية عند عودتهم من الخارج لن يخضعوا لدفع الجمارك، بينما الأشخاص الذين يحملون هاتفين سيخضعون لدفع جمارك على أحدهما فقط، حسبما أشار وزير المالية.

كما أضاف محمد طلعت، فيما يتعلق بالهواتف التي تحتوي على خطين، أنه سيتم إرسال رسالة تنبيه للمستخدمين الذين يمتلكون هواتف بهذه المواصفات، حيث يتعين عليهم تنشيط كلا الخطين لتجنب فرض رسوم إضافية، أما بشأن إمكانية محاسبة أصحاب الهواتف القديمة المستوردة بأثر رجعي.

كما أكد رئيس شعبة المحمول أنه لن يتم محاسبة هؤلاء الأفراد بأثر رجعي على الأجهزة التي تم استيرادها قبل تطبيق القرار، موضحا أن نسبة الـ 38% المعمول بها حاليًا كانت موجودة منذ فترة، وليس هذا القرار جديدًا، بل يقتصر على تطبيقه على الهواتف التي تم تهريبها بشكل غير قانوني، كما أن هذا القرار سيحد من تهريب الهواتف ويعزز من دعم الصناعة المحلية، التي تقوم بها خمس شركات محلية تعمل في هذا المجال.

كيف سيتم التعامل مع الأجهزة المخالفة؟

كما تم تحديد التعامل مع الأجهزة المخالفة وذلك من خلال إرسال رسالة نصية للهواتف غير المسجلة، تطالب بدفع الرسوم الجمركية المقررة خلال 90 يومًا، وفي حال عدم السداد سيتم قطع الخدمة عن الأجهزة المخالفة، ولم تدعم تلك الهواتف تشغيل أي شريحة اتصالات في مصر ما لم تقنن أوضاعها، ويمكن تشغيلها مرة أخرى بعد السداد.

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