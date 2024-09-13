تعرف على اسعار التليفونات في مصر

اسعار التليفونات في مصر.. تصدرت تلك الكلمات محركات البحث العالمية، إذ يرغب العديد من المواطنين هذه الأيام خاصة الشباب التعرف على كل ما هو جديد في سوق الهواتف الذكية.

وفي هذا الصدد، شهدت اسعار التليفونات في مصر تقلبات ملحوظة خلال السنوات الأخيرة، نتيجة لعوامل متعددة مثل التضخم الاقتصادي وتغيرات سعر الصرف، بالإضافة إلى التطورات التكنولوجية المستمرة.

اسعار التليفونات في مصر

وأصبح سوق الهواتف الذكية متنوع بشكل كبير هذه الأيام حيث تتوافر أجهزة بمواصفات و اسعار التليفونات في مصر تناسب مختلف الفئات.

العوامل التي تؤثر على أسعار الهواتف الذكية

الموجز يستعرض عبر التقرير التالي، اسعار التليفونات في مصر بالإضافة إلى العوامل التي تؤثر على تسعيرها، فقبل الدخول في تفاصيل الأسعار، من المهم فهم العوامل التي تؤثر على أسعار الهواتف الذكية في السوق المصري.

ويمكن تقسيم سوق الهواتف الذكية في مصر إلى عدة فئات سعرية، وفقًا للمواصفات والميزات التي تقدمها كل شركة، وننقل لكم الفئات السعرية للتليفونات في مصر 2024 وهي كالتالي:

الفئات السعرية للتليفونات في مصر 2024

الفئة الاقتصادية (أقل من 5000 جنيه).. وهذه الفئة موجهة للمستخدمين الذين يبحثون عن هواتف بأسعار معقولة مع مواصفات مقبولة للاستخدام اليومي مثل المكالمات، تصفح الإنترنت، واستخدام التطبيقات الأساسية.

هواتف سامسونج Galaxy A04: يبدأ سعره من 4000 جنيه.

هواتف شاومي Redmi 12C: يتراوح سعره بين 4500 و5000 جنيه.

اسعار التليفونات في مصر

الفئة المتوسطة (من 5000 إلى 10000 جنيه).. وهذه الفئة تعتبر الخيار الأمثل للعديد من المستخدمين، حيث توفر توازنًا بين الأداء الجيد والسعر المناسب.

هواتف سامسونج Galaxy A34: يتراوح سعره بين 8000 و9000 جنيه.

هواتف شاومي Redmi Note 12 Pro: يبدأ سعره من 9500 جنيه.

هواتف أوبو A96: يتراوح سعره بين 7500 و8500 جنيه.

الفئة المتوسطة العليا (من 10000 إلى 15000 جنيه ).. وهذه الفئة تتميز بمواصفات متقدمة مثل كاميرات أفضل، معالجات قوية، وشاشات بجودة عالية.

هواتف سامسونج Galaxy A54: يبدأ سعره من 12000 جنيه.

هواتف أوبو Reno 8: يبدأ سعره من 13000 جنيه.

هواتف فيفو V27: يتراوح سعره بين 11000 و14000 جنيه.

الفئة الرائدة (أكثر من 15000 جنيه ).. تضم هذه الفئة الهواتف الرائدة من العلامات التجارية الكبرى، والتي تقدم أحدث التقنيات والمواصفات الفائقة.

هواتف آيفون iPhone 14: يبدأ سعره من 22000 جنيه.

هواتف سامسونج Galaxy S23: يبدأ سعره من 24000 جنيه.

هواتف هواوي P60 Pro: يتراوح سعره بين 20000 و23000 جنيه.

علمًا بأن من أهم العلامات التجارية في مصر الآتي:

تحتل سامسونج مكانة قوية في السوق المصري بفضل تنوع موديلاتها من الفئات الاقتصادية إلى الفئات الرائدة وسلسلة Galaxy A وGalaxy S من بين الأكثر شعبية. تقدم شاومي هواتف بمواصفات ممتازة وأسعار تنافسية، مما يجعلها الخيار الأمثل للفئات المتوسطة والاقتصادية. تُعرف أوبو بتصاميم هواتفها الجذابة وكاميراتها القوية، مما يجعلها مفضلة لدى الكثير من الشباب. تعد هواتف آيفون من بين أغلى الهواتف في السوق المصري، لكنها تحظى بشعبية واسعة بفضل أدائها العالي ونظام تشغيلها المميز.

وإليكم بعض من أسعار الهواتف الذكية في مصر وهي كالتالي:

اسعار التليفونات في مصر

أولًا أسعار هواتف أوبو في مصر وهي كالتالي:

أسعار هواتف أوبو في مصر

سعر هاتف أوبو، 32 جيجا ، 3 رام ، 4140 جنيه.

سعر هاتف أوبو، 4 رام ، 128 جيجا، 6555 جنيه.

سعر هاتف أوبو 4 رام 64 جيجا، 4599 جنيه.

سعر هاتف أوبو، 4 رام ، 128 جيجا، 6363 جنيه.

سعر هاتف أوبو، 4 رام، 64 جيجا ، 5050 جنيه.

سعر هاتف اوبو، 38 رامات 4 جيجا, 128 جيجا بايت، 6330 جنيه.

سعر هاتف أوبو، 4 رام ، 128 جيجا، 6060 جنيه

سعر هاتف أوبو، 4 جيجا رام ، 64 جيجا، 5150 جنيه.

سعر هاتف اوبو، 18 رامات 4 جيجا, 128 جيجابايت، 6299 جنيه

سعر هاتف أوبو، 4 رام ، 64 جيجا ، 5555 جنيه.

سعر موبايل اوبو رينو 8 تى 5جى رام 8 جيجا، 256 جيجا – 14999 جنية.

سعر موبايل اوبو رينو 8 5جي رام 8 جيجا ، 256 جيجا – 15690 جنيه.

ثانيًا ننقل لكم أسعار هواتف سامسونج Galaxy الجديدة وهي كالتالي:

أسعار هواتف سامسونج Galaxy الجديدة

هاتف سامسونج Galaxy M22 يتكون من رام 4 جيجا وسعة تخزين داخلية 128 جيجا وسعره نحو 7700 جنيه

هاتف سامسونج Galaxy M32 يتكون من رام 6 جيجا وسعة تخزين داخلية 128 جيجا وسعره نحو 7200 جنيه.

هاتف سامسونج Galaxy M52 يتكون من رام 8 جيجا وسعة تخزين داخلية 128 جيجا وسعره نحو 11900 جنيه.

هاتف Galaxy S10 Lite بسعر 16000 جنيه.

هاتف Galaxy S20 بسعر 18200 جنيه.

هاتف Galaxy S20 Ultra بسعر 24000 جنيه.

هاتف Galaxy S21 يتكون من 8 جيجابايت رام وبمساحة 256 جيجابايت بسعر 27000 جنيه.

هاتف Galaxy S21 Ultra يتكون من 12 جيجابايت رام وبمساحة 256 جيجابايت بسعر 34000 جنيه.

هاتف Galaxy S22 يتكون من 8 جيجابايت وبمساحة 128 جيجابايت بسعر 34000 جنيه.

هاتف Galaxy S23 Ultra يتكون من 8 جيجابايت رام وبمساحة 128 جيجابايت بسعر 51000 جنيه.

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