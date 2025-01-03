تحرك برلماني عاجل لإنقاذ المواطنين من قرارات رسوم الهواتف المحمولة

تقدم النائب إيهاب منصور، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، بطلب إحاطة موجه إلى وزيري المالية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بشأن القرارات الأخيرة المتعلقة بفرض رسوم وضريبة جمركية على الهواتف المحمولة المستوردة من الخارج ونرصد لكم التفاصيل الكاملة عبر الموجز.

تأثير ضريبة أجهزة المحمول على المواطنين

وأشار النائب إلى تصريحات نائب وزير المالية بشأن السماح للمواطن باقتناء هاتف محمول واحد فقط كل ثلاث سنوات، مشددًا على دعمه للصناعة الوطنية وضرورة مواجهة التهريب، لكنه لفت إلى الأضرار التي ستلحق بالمواطنين بسبب سوء تطبيق هذه القرارات.

وأوضح أن البيان المشترك لوزارتي المالية والاتصالات أكد إعفاء الهواتف المشتراة والمفعلة قبل 1 يناير 2025 من هذه الرسوم، مع توفير رابط إلكتروني لفحص حالة الأجهزة، إلا أن التطبيق العملي لم يلتزم بهذا القرار.

شكاوى المواطنين

كشف النائب عن تلقيه شكاوى متعددة من المواطنين الذين استخدموا الرابط المعلن، حيث فوجئوا بوجود رسوم جمركية مرتفعة على بعض الشرائح المستخدمة في الهواتف المفعلة قبل القرار، بينما لم تظهر رسوم على شرائح أخرى في الهاتف نفسه.

وأشار إلى حالة خاصة لهاتف تم شراؤه عام 2019، حيث ظهرت عليه رسوم بسبب وجود شريحة لم تستخدم سابقًا، مما يعني تحميل المواطنين بأعباء مالية على هواتف قديمة، وهو ما يتعارض مع القرارات المعلنة.

انتقادات ومطالبات واضحة

انتقد النائب تحميل الضرائب على شرائح الهواتف بدلاً من الأجهزة نفسها، معتبرًا ذلك تغريمًا بأثر رجعي يخالف نصوص القرارات الوزارية، مؤكدا أن الآليات الحالية لتقدير أسعار الهواتف المحمولة، مشيرًا إلى أن الأسعار المستخدمة لتحديد الضرائب تفوق الأسعار السوقية الحالية، مما يضر بالمواطنين خاصة من يشترون هواتف مستعملة.

دعوة لوقف المنظومة وإعادة النظر

اختتم منصور حديثه بالمطالبة بوقف تطبيق المنظومة الجديدة فورًا حتى ضبطها، مشددًا على ضرورة مراعاة تاريخ تصنيع الهاتف وحالته عند فرض الضرائب، داعياً إلى إحالة طلب الإحاطة بصورة عاجلة إلى اللجان المختصة بمجلس النواب لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

رابط تحميل تطبيق تليفوني telephony

لتنزيل تطبيق تليفوني على الهواتف المحمولة لمعرفة الرسوم المستحقة على الهواتف المستوردة، يمكن للمستخدمين اتباع الخطوات التالية:

- لمستخدمي أجهزة "آيفون"، يمكنهم تحميل التطبيق من متجر "App Store".

- لمستخدمي أجهزة "أندرويد"، يمكنهم تنزيل التطبيق من متجر "Google Play" عبر الرابط المخصص، من هنا.

مميزات تطبيق تليفوني telephony

يتيح للمستخدمين تسجيل أجهزتهم بسهولة.

يضمن حماية بيانات المستخدمين.

يمكن للمستخدم دفع الرسوم عبر وسائل الدفع الرقمية.

متاح لأجهزة iOS وأندرويد

اقرأ أيضًا:

موعد تطبيق 40% رسوم على الهواتف المحمولة المستوردة.. التفاصيل الكاملة

المالية تبحث إعفاء هاتفين للاستخدام الشخصي من الرسوم الجمركية