تطبيق تليفوني للآيفون 2025 .. دليل شامل لتحميله واستخدامه خطوة بخطوة

يبحث العديد من الحاملي تلفونات الآيفون، عن تطبيق تليفوني للآيفون، telephony iphone، وكيف يتم التحقق من حالة الهاتف مع تطبيق المنظومة الجديدة.

ويذكر أن، وزارتا المالية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أعلنوا عن إطلاق منظومة إلكترونية جديدة والتي تهدف إلى تعزيز الحوكمة على الهواتف المستورد من الخارج، وتشجيع توطين صناعة الهواتف المحمولة في مصر.

ما هو تطبيق تليفوني

تطبيق "تليفوني Telephony" هو تطبيق مخصص للتحقق من حالة الهواتف المحمولة المستوردة إلى مصر.

كما يتيح للمستخدمين التأكد من حالة جهازهم سواء كان مسجلًا قانونيًا أو لا، ويأتي ذلك وفقًا للتشريعات المصرية الخاصة بتنظيم سوق الهواتف المحمولة.

طريقة تحميل واستخدام تطبيق "تليفوني" للتحقق من حالة تسجيل الهواتف لمستخدمي الآيفون

قم بفتح متجر "آب ستور" وابحث عن تطبيق "تليفوني".

اضغط على زر "تحميل" وانتظر حتى يتم تثبيت التطبيق.

بعد اكتمال التثبيت

افتح التطبيق وأدخل بياناتك الشخصية لإنشاء حساب.

أدخل الرقم التسلسلي (IMEI) الخاص بهاتفك.

تحقق من حالة التسجيل وأكمل عملية الدفع باستخدام وسائل الدفع المتاحة.

ويوفر الموجز، رابط للتحميل برنامج telephony iphone الآيفون من خلال أب ستور من هنـــــــــــــــــــــــا

برنامج تليفوني لـ الآيفون

وبعد تحميل تطبيق "تليفوني "Telephony، قبل أن تتمكن من التحقق من حالة جهازك عبر التطبيق، ستحتاج إلى معرفة رقم IMEI الخاص بهاتفك.

كيفية الحصول على الرقم IMEI الخاص لمستخدمي الأيفون:

أذهب إلى الإعدادات (Settings)

ثم اختر عام (General)

أضغط على حول (About)

ستجد رقم IMEI ضمن التفاصيل الخاصة بالجهاز.

ولمستخدمي الأندرويد

افتح متجر “جوجل بلاي”

ثم ابحث عن تطبيق “تليفوني”.

اضغط على “تثبيت”

انتظر اكتمال التثبيت.

أنشئ حسابًا جديدًا بإدخال بياناتك.

أدخل الرقم التسلسلي (IMEI).

تحقق من حالة التسجيل وأكمل عملية الدفع.

لتحميل تطبيق تليفوني على هواتف أندرويد بضغط هنــــــــــــــــــــــــــــا

رابط تنزيل تطبيق تلفوني Telephony

أسئلة شائعة حول تطبيق “تليفوني”

هل تطبيق تليفوني مجاني؟

نعم.. التطبيق مجاني للتنزيل، ولكن هناك رسوم لتسجيل الأجهزة.

هل يمكن استخدام التطبيق على أكثر من جهاز؟

نعم.. باستخدام نفس الحساب يمكن للمستخدم تسجيل أجهزة متعددة

ما هي وسائل الدفع المتاحة؟

الدفع عبر بطاقات الائتمان

المحافظ الإلكترونية

خدمات الدفع المحلية.

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