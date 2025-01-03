المالية تبحث إعفاء هاتفين للاستخدام الشخصي من الرسوم الجمركية

طالبت الغرف التجارية وزارة المالية بمراجعة قرار فرض الرسوم على الهواتف الشخصية للمصريين القادمين من الخارج، وذلك في خطاب موجه إلى مصلحة الضرائب ووزارة المالية، مؤكدة أهمية تخفيف الأعباء المالية على المواطنين في هذا الصدد، ونرصد لكم التفاصيل الكاملة عبر الموجز.

موعد تطبيق رسوم الهواتف المحمولة المستوردة

من جانبه، صرح محمد شمروخ، رئيس الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، بأنه تم التواصل مع شركتي أبل وسامسونج لمعالجة مسألة الرسوم المستحقة على الهواتف المستوردة قبل تنفيذ قرار فرض الرسوم، موضحًا في مؤتمر صحفي أنه لا توجد أي رسوم على الهواتف المستوردة للمواطنين قبل تطبيق القرار، وأشار إلى أن المشاكل التي ظهرت عبر التطبيق تم حلها.

وأضاف شمروخ في تصريحات سابقة له، أن النظام الجديد يهدف إلى ضمان تنافسية تصنيع الهواتف المحلية التي ستنتجها كبرى الشركات العالمية، مع ضمان حقوق الدولة دون التأثير على المواطنين، مؤكدًا أن الجهاز يعمل على تطوير حل تقني لوقف الهاتف الشخصي المستورد في حال تم بيعه لشخص آخر.

الجمارك تطلق تطبيق تليفوني telephony

وفي سياق متصل، أطلقت مصلحة الجمارك المصرية تطبيقًا جديدًا للهواتف الذكية تحت اسم "Telephony"، يتيح للمستخدمين من أفراد وتجار الهواتف التحقق من حالة الأجهزة المستوردة إلى مصر.

تطبيق تليفوني telephony

ويهدف التطبيق إلى تسهيل عملية تسجيل الهواتف المحمولة وتحديد ما إذا كانت مسجلة قانونيًا وفقًا للتشريعات المصرية، مما يعد خطوة هامة نحو تنظيم سوق الهواتف المحمولة وضمان الأمتثال للقوانين المحلية.

رابط تحميل تطبيق تليفوني telephony

لتنزيل تطبيق تليفوني على الهواتف المحمولة لمعرفة الرسوم المستحقة على الهواتف المستوردة، يمكن للمستخدمين اتباع الخطوات التالية:

- لمستخدمي أجهزة "آيفون"، يمكنهم تحميل التطبيق من متجر "App Store".

- لمستخدمي أجهزة "أندرويد"، يمكنهم تنزيل التطبيق من متجر "Google Play" عبر الرابط المخصص، من هنا.

مميزات تطبيق تليفوني telephony

يتيح للمستخدمين تسجيل أجهزتهم بسهولة.

يضمن حماية بيانات المستخدمين.

يمكن للمستخدم دفع الرسوم عبر وسائل الدفع الرقمية.

متاح لأجهزة iOS وأندرويد

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