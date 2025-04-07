محمد رمضان يكشف عن تفاصيل حفله المرتقب في بيروت.. تفاصيل

حرص الفنان محمد رمضان على الترويج لحفلته الغنائية القادمة في لبنان عبر فيديو نشرته الصفحة الرسمية لقناة الجديد اللبنانية على موقع إنستجرام الذي رصده الموجز.

وفي المقطع الذي يروي تفاصيل الحفل، قال محمد رمضان: "استنوني في أغسطس الجاي بحفلة جديدة في بيروت، ثقة في الله هنهز لبنان والدول المجاورة، اللي بنحبها واللي مبنحبهاش."، ويتوقع الجمهور أن يكون الحفل مليئًا بالمفاجآت والإثارة.

محمد رمضان

تطورات قضية محمد رمضان مع ياسمين صبري

وفيما يتعلق بالقضية المرفوعة ضد محمد رمضان من الفنانة ياسمين صبري، أعلن مكتب المستشار طاهر الخولي عن تفاصيل جديدة، حيث كشف البيان عن قيام ياسمين صبري باتخاذ إجراءات قانونية ضد رمضان بسبب المشادة الكلامية بينهما وإهانته لها أثناء سحور سعدي جوهر.

أشار البيان إلى أن الفيديو الذي نشره محمد رمضان، الذي حقق مشاهدات ضخمة، يندرج تحت جرائم الجنح وفقًا لقانون العقوبات المصري.

ومع ذلك، أكد البيان أن ياسمين صبري قررت إيقاف الإجراءات القانونية بعد أن أرسل محمد رمضان رسائل اعتذار عبر منصاته الإلكترونية، معلنًا أسفه عن تصرفاته.

محمد رمضان يطرح أغنيته الجديدة "قالوا ايه"

من جهة أخرى، طرح محمد رمضان أغنيته الجديدة "قالوا ايه" عبر قناته الرسمية على يوتيوب، والتي حققت نجاحًا كبيرًا خاصة بعد عرض برنامجه "مدفع رمضان" في رمضان 2025.

وقد قام رمضان بالترويج للأغنية عبر إنستجرام، حيث نشر مقطع فيديو يضم لقطات من البرنامج وعلق عليه: "أغنية قالوا ايه نزلت دلوقتي".

أخر أعمال محمد رمضان

شارك محمد رمضان في برنامج "مدفع رمضان" هو برنامج ترفيهي مميز تم عرضه خلال شهر رمضان المبارك.

يهدف البرنامج إلى تقديم مزيج من الفقرات المتنوعة التي تشمل مسابقات حماسية، وجوائز قيمة، إضافة إلى تسليط الضوء على أبرز الأنشطة والفعاليات الرمضانية التي تجذب المشاهدين في مختلف أنحاء مصر.

مدفع رمضان

يُعد البرنامج من البرامج الرمضانية البارزة التي تجذب اهتمام الجمهور، حيث يتم تقديم محتوى يتناسب مع الأجواء الرمضانية المليئة بالفرح والاحتفالات.

وضم البرنامج فقرات مميزة من خلال عرض تجارب ومواقف طريفة يشارك فيها الجمهور، مما يجعل "مدفع رمضان" برنامجًا ممتعًا ويجمع بين الترفيه والجوائز القيمة، ليصبح جزءاً من تقاليد المشاهدة الرمضانية لدى العديد من الأسر المصرية.

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