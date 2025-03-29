مدفع رمضان.. محمد رمضان يحتفي بعمال مصر (تفاصيل)

طرح الفنان محمد رمضان، أغنية جديدة له بعنوان الهمة، ضمن برنامج مدفع رمضان، المعروض ضمن الموسم الرمضاني الجاري، ويرصد الموجز تفاصيل .

أغنية الهمة يا عمال، طرحها محمد رمضان بعد زيارته لأحد المصانع وقام بالغناء أمام العمال في حشد كبير لهم.

وقام محمد رمضان، بتصوير الأغنية على طريقة الفيديو كليب، وهو يرتدي زي ميداني وسط العمال، ويحفزهم على العمل.

أغنية الهمة يا عمال لـ محمد رمضان، من كلمات أمير طعيمة، كلمات الأغنية الأصلية: علي مهدي، ألحان: سيد مكاوي.

تفاصيل الاغنية

جدير بالذكر أن أغنية الهمة يا عمال، سبق وغناها الفنان محرم فؤاد، ليعيد تقديمها الفنان محمد رمضان، من بعده ولكن بكلمات مختلفة أعاد كتابتها الشاعر الغنائي أمير طعيمة.

موعد عرض برنامج "مدفع رمضان"

يُذاع البرنامج يوميًا في تمام الساعة 6 مساءً على قناة DMC، مع إعادة في تمام الساعة 4 صباحًا، ما يتيح للمشاهدين متابعة الحلقات في التوقيت المناسب لهم.

لماذا يجب عليك متابعة "مدفع رمضان"؟

جوائز مالية ضخمة تصل إلى 300 ألف جنيه.

محتوى ترفيهي مميز يجمع بين المسابقات والتشويق.

تنوع الشخصيات حيث يجسد محمد رمضان 30 شخصية مختلفة تمثل جوانب متنوعة من المجتمع المصري.

سهولة الاشتراك عبر رسالة نصية قصيرة دون تعقيدات.



برنامج "مدفع رمضان" يعد واحدًا من أبرز البرامج الرمضانية في 2025، حيث يجمع بين الترفيه والمنافسة، ويوفر تجربة فريدة لمحبي البرامج التفاعلية. لا تفوت الفرصة وشارك الآن!

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